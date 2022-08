Bola de Ouro: Messi e Neymar ficam fora da lista de indicados

Argentino não entrou entre 30 melhores pela 1ª vez desde 2005

A revista “France Football” divulgou nesta sexta-feira (12) a lista com os nomes dos 30 melhores jogadores que disputarão a Bola de Ouro de 2022.

E, pela primeira vez em 17 anos, o argentino Lionel Messi, que atua no Paris Saint-Germain (PSG), não está entre os selecionados – assim como seu companheiro de equipe, o brasileiro Neymar. Messi é o maior ganhador da premiação, com seis troféus recebidos em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019.

O favorito à conquista é o jogador do Real Madrid, o francês Karim Benzema, mas o polonês Robert Lewandowski, que se transferiu para o Barcelona, também tem boas chances.

Entre os jogadores que atuam na Itália, há três nomes na lista da “France Football”: o atacante sérvio Dusan Vlahovic, da Juventus, o goleiro francês Mike Maignan, do Milan, e atacante português Rafael Leão, também do Milan.

Já entre os brasileiros, também há três jogadores: Casemiro, volante do Real Madrid, Fabinho, volante do Liverpool, e Vinicius Jr, também do Real Madrid.

Confira a lista completa: Antonio Rüdiger (Real Madrid) Bernardo Silva (Manchester City) Casemiro (Real Madrid) Christopher Nkunku (RB Leipzig) Cristiano Ronaldo (Manchester United) Darwin Núñez (Liverpool) Dusan Vlahovic (Juventus) Erling Haaland (Manchester City) Fabinho (Liverpool) Harry Kane (Tottenham) Heung-Min Son (Tottenham) João Cancelo (Manchester City) Joshua Kimmich (Bayern de Munique) Karim Benzema (Real Madrid) Kevin De Bruyne (Manchester City) Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) Luis Díaz (Liverpool) Luka Modric (Real Madrid) Mike Maignan (Milan) Mohamed Salah (Liverpool) Phil Foden (Manchester City) Rafael Leão (Milan) Riyad Mahrez (Manchester City) Robert Lewandowski (Barcelona) Sadio Mané (Bayern de Munique) Sébastien Haller (Borussia Dortmund) Thibaut Courtois (Real Madrid) Trent Alexander-Arnold (Liverpool) Vinícius Jr. (Real Madrid) Virgil van Dijk (Liverpool).

Da AnsaFlash