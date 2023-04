BNDES financia R$ 700 milhões para 49 novas usinas solares da (re)energisa em MT, MS, MG e RJ

Operação representa o maior financiamento já aprovado pelo banco para geração distribuída de fonte renovável

(re)energisa terá aproximadamente 144 MW de potência instalada

Impacto reduzirá emissões de 476 mil toneladas de CO2 em 25 anos de vida útil

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento no valor de R$ 700 milhões para a Alsol Energias Renováveis – que passou a se chamar (re)energisa – implantar 49 novas usinas fotovoltaicas, na modalidade geração distribuída, nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Trata-se do maior financiamento do Banco para um projeto de geração distribuída de fonte renovável.

O projeto contribuirá para a expansão da geração distribuída por fonte solar fotovoltaica no Brasil, adicionando aproximadamente 144 MW de potência elétrica próxima ao ponto de consumo, de fonte limpa e renovável. Usinas fotovoltaicas possuem menor variabilidade de geração de energia ao longo de um ciclo anual quando comparadas a projetos hídricos e eólicos, fornecendo maior segurança ao sistema elétrico.

“Esse investimento vai levar energia solar distribuída para 28 municípios, onde serão instaladas 49 usinas que vão beneficiar mais de 4.500 mil micro, pequenas e médias empresas, que poderão compensar o seu consumo e obter economia na conta de energia, além de contribuir para a transição energética”, declarou Luciana Costa, diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática do BNDES.

A iniciativa também irá apoiar a mitigação das mudanças climáticas, com redução de emissões de cerca de 476 mil toneladas de CO2 ao longo dos 25 anos de sua vida útil. Esse volume de emissões evitadas seria equivalente a retirar cerca de 9.500 veículos por ano das ruas neste período. Há previsão de geração de até 792 empregos durante o pico da implantação.

“O Grupo Energisa quer se posicionar como protagonista na transformação energética, entregando a melhor solução de energia para os negócios e as pessoas, construindo um mundo mais sustentável. Nesse sentido está pronto para atender as mais diversas necessidades dos clientes relacionadas a energia se aproveitando da experiência centenária no setor. Somos o único grupo do setor elétrico que oferece a solução completa no conceito one stop shop, tudo que o cliente precisa concentrado em uma única plataforma. Além da robustez da nossa rede, temos a (re)energisa, marca dedicada aos negócios focados na promoção de uma economia de baixo carbono”, declara Roberta Godoi, vice-presidente de Soluções Energéticas da (re)energisa.