Blitz Educativa orienta condutores sobre a responsabilidade no trânsito em Dourados

Participaram da ação 35 guardas mirins e foram abordados cerca de 300 veículos, segundo a Agetran

A Prefeitura de Dourados, por meio da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) e em parceria com a Guarda Mirim, realizou uma blitz educativa nesta quinta-feira (12), na avenida Coronel Ponciano, em frente ao Douradão. Participaram da ação 35 guardas mirins e foram abordados cerca de 300 veículos, segundo a Agetran.

A blitz educativa faz parte da programação do Maio Amarelo de 2022, que tem como tema “Juntos Salvamos Vidas”. Os guardas mirins distribuíram informativos e orientaram os condutores sobre a responsabilidade de todos no trânsito para evitar acidentes.

“Educação para o trânsito é uma disciplina trabalhada com os guarda mirins em parceria com a Agetran, com o propósito de formar cidadãos conscientes e responsáveis na utilização das vias públicas”, explica Mariana Souza Neto, diretora-presidente da Agetran.