Biro Biro solicita recapeamento do asfalto no Flamboyant e melhorias na Escola Geni

O vereador Biro Biro apresentou na sessão ordinária de 10 de maio, na Câmara Municipal de Ponta Porã, uma indicação em que solicita à Prefeitura, a realização do recapeamento asfáltico da rua Digno Torres Gimenes, localizada no bairro Flamboyant.

O parlamentar justificou o pedido afirmando que “a presente indicação é uma solicitação dos moradores e comerciantes daquela via, pois a mesma já não suporta mais operações de tapa buracos devido à deterioração do asfalto existente. Por este motivo esperamos que esta indicação seja atendida o mais breve possível”, argumentou Biro Biro, no pedido encaminhado ao Prefeito Hélio Peluffo Filho e ao Secretário de Obras, André Manosso.

Escola Geni Magalhães

O vereador Biro Biro também apresentou indicação encaminhada ao Prefeito Hélio Peluffo Filho e à Professora Maria Cecília Amendola da Motta, Secretária de Estado de Educação, e ao Deputado Estadual Paulo Corrêa, Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, reiterando a indicação nº 787/2021, em que foi solicitado que seja feita a reforma e ampliação dos banheiros sanitários da Escola Estadual Professora Geni Marques Magalhães.

O parlamentar argumentou que “o atendimento à presente indicação se faz necessário pois desde a sua construção não houve reforma ou ampliação dos banheiros. Hoje a escola atende a 1.096 alunos em três períodos, assim é necessária esta reforma e ampliação para o conforto e acessibilidade dos alunos. Pelos motivos expostos esperamos que esta indicação seja atendida o mais breve possível”, declarou Biro Biro.