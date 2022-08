Bioparque Pantanal comemora marca de 100 mil visitantes

Considerado um gigante de água doce, o Bioparque Pantanal comemora a marca de 100 mil visitantes desde a abertura dos portões ao público, em maio deste ano. Ao todo, já conheceram a estrutura, 27 estados, 63 municípios de Mato Grosso do Sul e 39 países.

Só de estudantes, público presente toda semana no complexo, foram 21.081. “Não tem como não se emocionar com esses números positivos e a satisfação das pessoas”, destacou a diretora do complexo, Maria Fernanda Balestieri.

Com diversas espécies pantaneiras e até de outros continentes, o Bioparque busca oferecer ao visitante uma experiência de lazer e conhecimento. Quem passa pelo local opta pela visita guiada, autoguiada e profissionais capacitados para apresentar o local.

Para a dona de casa de 21 anos, moradora de Coronel Sapucaia, Luana Cabral, foi uma das pessoas que junto da família contemplaram os 33 tanques do complexo. “Foi incrível, amamos tudo, cada peixe, cada tanque com suas características. Valeu a pena estar aqui”, disse.

Naturais de Campo Grande, mas morando atualmente em São Paulo, as irmãs Anitielli e Isabella Ribeiro, ficaram encantadas com a arquitetura do lugar. Elas contam que estavam ansiosas para entrar e conhecer cada detalhe. “Viemos de longe para conhecer, e pode ter certeza que estar nesse lugar é uma experiência única”, revelou Isabela.

Visitas

Agora o Bioparque Pantanal oferece duas opções de visita ao público geral, por meio de agendamento antecipado pelo site agendamento.bioparquepantanal.ms.gov.br e a visita sem agendamento, por ordem de chegada e com vagas limitadas por dia.

Para a visita sem agendamento nas segundas, quartas e sábados, são ofertadas 500 vagas. Terças, quintas e sextas são 1000 vagas sem agendamento. Para garantir a entrada, a pessoa precisa pegar uma senha que será entregue por ordem de chegada.

O agendamento de visitas pelo site continua, mas agora será semanal e poderá ser feito toda segunda-feira, para visitas na semana seguinte, a partir do dia 29 de agosto, às 8h.