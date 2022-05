Biden pede mais US$ 33 bilhões ao Congresso para ajudar Kiev

Presidente ainda reafirmou que Putin ‘não vai ganhar a guerra’

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enviou um pedido ao Congresso solicitando mais US$ 33 bilhões, dos quais US$ 20 bilhões seriam exclusivamente para armas, para ajudar a Ucrânia nesta quinta-feira (28).

“São fundos críticos que precisam ser aprovados e aprovados o mais rápido possível. Nós não estamos atacando a Rússia. Estamos ajudando a Ucrânia a se defender sozinha da agressão russa, e como [Vladimir] Putin decidiu lançar sua brutal invasão, ele pode tomar a decisão de parar essa invasão brutal”, disse Biden em coletiva de imprensa.

Além do dinheiro para o setor militar, parte do montante será usado para ajuda humanitária, para que as “crianças tenham escolas e as pessoas possam ter dinheiro no bolso”.

O presidente ainda fez um “afago” ao Congresso agradecendo a “democratas e republicanos” por terem sido ágeis até agora em ajudar a Ucrânia e também a população ao aprovar pacotes de auxílio interno para vários setores.

“Esse é um pequeno preço a pagar. Ceder à agressão teria um preço muito mais alto do que ajudar a Ucrânia. Não é econômico apoiar Kiev, mas os Estados Unidos podem fazer isso”, destacou, ressaltando que Washington vai continuar a enviar ajuda “até quando for necessário”.

Segundo Biden, o dinheiro também vai ajudar os norte-americanos a enfrentar a alta de preços nos setores de alimentos e combustíveis, que está sendo vista no mundo todo “por causa da guerra de Putin”.

Boa parte do longo discurso também foi voltada para a questão do gás natural e do petróleo russos. Ressaltando que seu governo suspendeu toda a compra dos combustíveis fósseis, Biden voltou a dizer que os Estados Unidos não vão abandonar seus parceiros e aliados, especialmente na Europa, que não tem a facilidade de cortar o fornecimento.

Para o democrata, os combustíveis “não são apenas commodities da Rússia, mas são armas de guerra” de Moscou. “Não vamos permitir que eles chantageiem […] ou que tentem fugir das sanções. Nós vamos ajudar os nossos aliados. A Rússia não vai vencer. Putin nunca terá sucesso com a invasão da Ucrânia”, pontuou ainda.

Para ajudar os países europeus, o presidente ressaltou que há conversas avançadas com parceiros como Japão e Coreia do Sul para ajudar a suprir a falta de gás natural russo. Biden ainda incentivou que os aliados se empenhem em cortar esse fornecimento e continuem a apoiar Kiev, mesmo com os problemas que isso pode causar no curto prazo.

Oligarcas

Biden ainda anunciou que seu governo vai continuar a implementar sanções contra os oligarcas russos que apoiam o governo de Putin ou que financiam a guerra por meio de suas empresas.

“Vamos atingir os oligarcas e a cleptocracia de Putin. Vamos sequestrar seus iates e suas mansões nos EUA e atacar seu estilo de vida opulento”, disse durante a coletiva ao pedir mais poderes para o Congresso para tomar medidas do tipo.

Pouco antes do discurso, a Câmara dos Deputados aprovou um provimento para pedir que o presidente ordene a venda de iates e de ativos de luxo congelados dos oligarcas russos afetados pelas sanções e usar os fundos recolhidos para oferecer mais ajuda militar e humanitária à Ucrânia.

A medida é simbólica e não vinculante, sendo aprovada com 417 votos a favor e apenas oito contrários, e pode ser aplicada pelo chefe da Casa Branca.

Da AnsaFlash