Bibliotecas da Indústria do Conhecimento do Sesi atenderam 136,8 mil pessoas em 2023

Em 2023, a Biblioteca da Indústria do Conhecimento do Sesi atendeu 136,8 mil pessoas em suas 48 unidades espalhadas por Mato Grosso do Sul. O número é 18% maior do que o verificado em 2022. Nesse período, foram realizados 379,1 mil atendimentos ao público, com aumento de 3,3% em relação ao ano anterior.

No ano passado, a unidade de Miranda foi inaugurada e entregue à comunidade, passando a fazer parte da rede de Bibliotecas Sesi presentes em 43 municípios sul-mato-grossenses. Cada unidade conta com monitores e auxiliares capacitados para atender os frequentadores.

Entre os serviços disponíveis, estão: consulta de livros; acesso à internet para pesquisa; projetos de leitura; apoio a pesquisas escolares; reforço pedagógico; entre outros. Já entre as iniciativas de maior destaque, estão: Projeto 60+ (inclusão digital da terceira idade); Hora do Conto com alunos da educação infantil da rede pública; e aulas de iniciação tecnológica para crianças de 7 a 11 anos.

A Biblioteca da Indústria do Conhecimento do Sesi é um programa desenvolvido desde 2008 e resulta de parceria entre o Sesi e prefeituras municipais, com objetivo de oferecer à população um local de cultura e entretenimento, gratuito e permanente.

Bibliotecas escolares do Sesi também expandem atendimento

O empréstimo de livros e revistas é um dos principais serviços oferecidos pela biblioteca escolar em cada uma das sete escolas da Rede Sesi de Educação. Em 2023, foram emprestados 22,7 mil volumes para a comunidade escolar. O número é 53,2% maior do que o verificado no ano anterior. Já a quantidade de atendimentos chegou a 44,4 mil, número 83,4% maior do que o registrado em 2022.