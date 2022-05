Beneficiário do Bolsa Atleta, Yuri Benites é bronze no Campeonato Brasileiro Sub-20 de Atletismo

Mais uma medalha para a extensa coleção do atleta indígena Yuri Moreira Benites. Beneficiário do Bolsa Atleta, programa do Governo do Estado coordenado pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), o sul-mato-grossense faturou o bronze no Campeonato Brasileiro Sub-20 de Atletismo, na prova de lançamento do dardo. A competição foi realizada no último fim de semana, de 22 a 24 de abril, no Estádio do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP), em São Paulo (SP).

O dardista de 16 anos atingiu a marca de 59,36 metros. Arthur Monteiro Curvo, de Mato Grosso, ficou em primeiro lugar (61,94 metros) e Davi Gabriel Rosa, de Santa Catarina, terminou com a prata (61,16 metros).

“Toda vez que o Yuri participa de alguma competição, temos a certeza de que voltará premiado”, afirma o diretor-presidente da Fundesporte, Silvio Lobo Filho. “É um atleta que acompanhamos de perto, orgulhosos, e que sempre leva o nome de Mato Grosso do Sul para todo o Brasil”, conclui.

Yuri Benites descobriu o atletismo na Escola Estadual Indígena Mbo’eroy Guarani Kaiowá, localizada na Aldeia Amambai, com o professor Miller Borvão Samorio, por meio do Programa MS Desporto Escolar (Prodesc). O programa, desenvolvido pela Fundesporte junto à Secretaria de Estado de Educação (SED), está presente em 310 escolas da Rede Estadual de Ensino (REE), de 73 municípios do estado, levando treinamento desportivo em 22 modalidades no contraturno das aulas.

Além de Yuri, Mato Grosso do Sul também foi representado por mais cinco atletas no Brasileiro Sub-20: Ana Gabrieli Silva (1.000 e 5.000 m), da APM Sebastião de Paula; Ariel Aldana Escobar (100 e 200 metros) e Igor Cardenas (800 e 1.500 metros), da Apev/Ponta Porã); Ana Laura Cordeiro (400 e 800 metros) e Camila Ramos (lançamento do disco), da ATA/Três Lagoas.

De acordo com a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), organizadora do evento, o Campeonato Brasileiro Sub-20 de Atletismo reuniu, em três dias de competições, 700 atletas de 125 clubes de 23 estados e do Distrito Federal.