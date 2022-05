Bebê nasce às margens da BR-163/MS na Capital, em ambulância da CCR MSVia

A BR-163/MS foi novamente o cenário para o nascimento de mais uma vida. Desta vez, o fato ocorreu na manhã desta sexta-feira (20/05), próximo ao distrito de Anhanduí, em Campo Grande. Por volta das 07h40, a jovem J. L. S., de 22 anos, deu à luz uma menina às margens da rodovia, dentro de uma ambulância-resgate da CCR MSVia, com auxílio das equipes de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) da Concessionária.

De acordo com informações do Centro de Controle Operacional da CCR MSVia, a gestante, acompanhada de seu marido, trafegava pela rodovia, quando começou a sentir as dores do parto. O marido, então, acionou a Concessionária por meio do Disque CCR MSVia (0800 648 0163) e solicitou apoio do resgate para atendimento. Desta forma, a equipe da Base Operacional de Anhanduí deslocou uma ambulância até o casal, que estava na altura do km 422 da rodovia.

Imediatamente, a parturiente recebeu os primeiros atendimentos. Uma outra equipe de APH, vinda da Base Operacional de Campo Grande, foi acionada para esta ocorrência e realizou a interceptação do resgate, de modo a preservar o conforto da gestante. O parto foi realizado com sucesso e a criança nasceu dentro da ambulância, no km 440 da BR-163/MS. Em seguida, mãe e bebê foram encaminhadas para a Maternidade Cândido Mariano. Elas foram atendidas e passam bem.

O resultado positivo do auxílio à mãe e bebê foi comemorado pelas equipes de APH. Atuaram na ocorrência os profissionais Evanildo Moreno, Elisangela Pereira, Jade Moncler, Danilo Ferreira e Gisele Abreu. A ação reafirma a importância dos serviços prestados pela empresa ao longo dos 845,4 quilômetros da rodovia, que trabalha 24 horas por dia na BR-163/MS com uma estrutura de cerca de 500 colaboradores, em 17 Bases Operacionais.

Este é o 19º parto realizado na BR-163/MS pela CCR MSVia desde que assumiu a operação da rodovia, em outubro de 2014.