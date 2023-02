BB prorroga inscrições para concurso e aumenta número de vagas para pessoas com deficiência

Candidatos podem se inscrever até 3 de março. Do total de vagas ofertadas inicialmente, 12,5% serão reservadas às pessoas com deficiência

O Banco do Brasil prorrogou as inscrições para o concurso, para provimento de 2 mil vagas para Escriturário – Agente Comercial, mais mil de cadastro reserva, para atuação nas unidades de negócios e Plataformas de Suporte Operacional – PSOs, e outras 2 mil vagas de Escriturário – Agente de Tecnologia, mais mil de cadastro de reserva, com foco em Conhecimentos de Tecnologia da Informação – TI. Agora, os candidatos podem se inscrever até 23h59 do dia 3 de março de 2023 (horário de Brasília). As demais datas permanecem inalteradas.

A vice-presidente Corporativo do BB, Ana Cristina Garcia, diz que o ajuste reforça o compromisso do BB com a inclusão. “Também ampliamos para 825 o número de vagas totais exclusivas para pessoas com deficiência (PcD). O total de vagas reservadas às pessoas com deficiência aumentou de 5% para 12,5%, o que significa que serão acrescidas 299 vagas e 226 para formação de cadastro de reserva para provimento de vagas exclusivamente para pessoas com deficiência (PcD)”, informa. “A inclusão também é uma frente importante para nossa gestão, já que ela enriquece nossas tomadas de decisão. Acreditamos nisso como um pilar importante da nossa gestão”, afirma.

As inscrições têm valor de R$ 50,00. A realização das provas está prevista para o dia 23 de abril de 2023. Podem solicitar isenção de pagamento da inscrição as pessoas registradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, as que forem membro de “família de baixa renda” e os doadores de medula óssea. As orientações e procedimentos para solicitação da isenção podem ser consultados nos itens 5.7 e seguintes do Edital.

Para admissão no BB, o candidato aprovado deverá apresentar certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação e ter idade mínima de 18 anos completos até a data da contratação. Há previsão de vagas em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, sendo as de TI especificamente para Brasília e São Paulo. No momento da inscrição, o candidato deverá escolher a UF/Macrorregião/Microrregião de posse e uma das 190 cidades disponíveis para realização das provas.

Remuneração inicial e vantagens

A remuneração inicial é de R$ 3.622,23 para jornada de 30 horas semanais. O BB também concede auxílio de R$ 1.014,42, a título de alimentação/refeição, mais uma cesta alimentação de R$ 799,38, ambas pagas mensalmente, conforme Acordo Coletivo de Trabalho – ACT. Há possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional; participação nos lucros ou resultados; vale-transporte; auxílio-creche; auxílio a filho com deficiência; previdência complementar; acesso a plano de saúde, plano odontológico básico e a programas de educação e capacitação.

Essas vantagens podem ser concedidas enquanto o funcionário estiver em pleno exercício de suas atividades no Banco, de acordo com os termos da legislação e regulamentações pertinentes, bem como conforme o acordo sindical vigente.

O Banco também oferece bolsas de idiomas, incentivos para graduação, pós-graduação lato sensu, mestrado e doutorado e programas de mentoria. Os funcionários possuem ainda acesso à Universidade Corporativa Banco do Brasil (UniBB), que contém cerca de dois mil cursos autoinstrucionais em diversas áreas de conhecimento, de interesse do Banco e dos funcionários, além de promover vários eventos presenciais de capacitação e desenvolvimento. Só em 2022, a UniBB promoveu 3,5 milhões de ações de capacitação.

Tecnologia e inovação

O BB atua fortemente na promoção da inovação e da aceleração digital, seja em seus ambientes e relacionamentos internos, seja para clientes e para a sociedade em geral. “A era digital revolucionou os padrões de consumo. No sistema financeiro, essas mudanças têm assumido uma velocidade ainda maior. Para levar adiante esse desafio, precisamos de funcionários preparados para essa realidade. Promoveremos uma cultura organizacional que seja a base de nossa transformação digital e, para isso, vamos investir fortemente em tecnologia”, ressalta Ana Cristina Garcia, vice-presidente corporativo do Banco.

A posição de liderança do Banco do Brasil no recebimento de dados do Open Finance faz parte do processo de evoluir os modelos para entender os padrões de comportamento dos clientes. Isso somado a, por exemplo, parcerias com startups, no programa de Venture Capital, e ao protagonismo dos funcionários, faz da cultura digital um atributo cada vez mais presente no dia a dia do BB.

Mais informações sobre o concurso podem ser obtidas no Edital, disponível para consulta no site www.bb.com.br/concurso, no Diário Oficial da União e em www.cesgranrio.org.br.