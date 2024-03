Autores de roubo de veículo em chácara entram em confronto com DOF e morrem

Um dos criminosos mortos foi identificado pelas vítimas do roubo na sexta-feira

Policiais Militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) receberam a informação, através do Disque Denúncia, de que os autores do roubo de uma Fiat Strada ocorrido na sexta-feira (22), em uma chácara do município de Itaporã estariam em uma residência da cidade.

Uma equipe do DOF deslocou até o imóvel, onde os policiais foram recebidos por disparos de arma de fogo, momento em que revidaram à injusta agressão, e um dos ocupantes da casa foi atingido, contudo não resistiu aos ferimentos.

O segundo homem, que estava na residência, fugiu para uma plantação de milho e, durante as buscas, atirou novamente contra os policiais que revidaram e o atingiram. Este indivíduo foi identificado pela alcunha de Negrete e estava foragido da Justiça desde janeiro deste ano.

No ano de 1997 Negrete, de 55 anos de idade, foi preso por policiais do DOF juntamente com outro homem conhecido no mundo do crime como “Andinho do PCC”, por assalto a uma agência bancária na cidade de Deodápolis.

Na residência foi encontrado uma certa quantia de emulsão explosiva, material comumente utilizado em roubos as agências bancárias, caixas eletrônicos e carros-fortes, sendo acionado o BOPE (Batalhão de Operações Especiais) para neutralizar o explosivo. Também foram apreendidas duas armas de fogo, além de pertences oriundos do roubo ocorrido na sexta-feira (22). A ação policial, também, contou com o apoio do helicóptero Harpia do DOF.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.