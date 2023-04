Aumentam internações de crianças e adultos por covid-19 e vírus sincicial respiratório

Foi divulgado nesta terça-feira (4), o novo Boletim InfoGripe da Fiocruz. O monitoramento aponta o aumento expressivo, em 15 estados, no número de novas internações de crianças por vírus sincicial respiratório (VSR). Já entre os adultos o crescimento de internações por Covid-19 continua preocupando. As informações são do Brasil 61.

O maior risco de casos graves da doença é para aqueles que estão em atraso com a vacinação ou que sequer tomaram a primeira dose da vacina contra a doença. A vacina, como alerta o diretor do departamento de imunização e doenças impreveniveis do Ministério da Saúde, Eder Gatti, segue disponível em todas as salas de vacina do país. “O Brasil tem disponível na sua rede pública, em todas as as salas de vacina do SUS no Brasil, tem vacinas contra Covid-19, vacinas para todas as faixas etárias”, frisou.

Gatti ainda destaca a importância da vacinação na diminuição de casos da doença e no controle da pandemia: “Graças a essas vacinas que nós conseguimos evitar milhares de mortes, inclusive sair dessa pandemia com um cenário muito melhor, várias vidas salvas. A vacina contra Covid-19 protege principalmente contra casos graves, e isso evita hospitalização, e a morte”, explicou.

O boletim também mostrou que, entre as capitais estaduais brasileiras, 17 apresentam sinais de crescimento da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), são elas: Aracaju (SE), Belém (PA), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Macapá (AP), Natal (RN), Palmas (TO), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), São Luís (MA), São Paulo (SP), Teresina (PI) e Vitória (ES).

O pesquisador e coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes, contextualizou quais são casos são indicados como SRAG no Boletim InfoGripe, da Fiocruz: “A Síndrome Respiratória Aguda nada mais são do que as hospitalizações associadas a infecções respiratórias. A vacina contra a Covid ela tem um papel fundamental justamente de diminuir o risco das internações associadas à Covid-19, as internações e as mortes associadas à Covid, e essas internações de Covid elas são justamente parte desses casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave”, elucidou.

Vacina bivalente

Na última semana, o Brasil ultrapassou a marca de 700 mil mortes causadas pela Covid-19. Milhares dessas vidas poderiam ter sido poupadas por meio das vacinas que, atualmente, estão disponíveis em larga escala.

Quem ainda não completou o ciclo vacinal ou está com alguma dose em atraso, pode procurar uma unidade de saúde, mesmo que não esteja no grupo prioritário. A dona Rosa Gallo, de 84 anos, já completou o ciclo vacinal, tomando inclusive a vacina bivalente: “Eu tomei a vacina, não senti nada, apenas um endurecimento pequeno no braço, que logo passou. Eu acho de toda a importância, para mim e para todos, serem vacinados. Nos ajuda a ficar, não totalmente imune, mas a não ter complicações com a doença”, contou a moradora da Asa Sul, em Brasília.