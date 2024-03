Aula magna dá início ao programa Voucher Desenvolvedor para mais de 300 alunos de MS

Com palestra do secretário de Estado de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, foi realizada na noite desta terça-feira (26) a aula magna do programa Voucher Desenvolvedor, que qualifica, de forma gratuita, mais de 300 jovens e adultos no curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. A aula foi realizada no Senac Hub Academy, em Campo Grande, e contou ainda com a participação on-line de alunos das cidades de Corumbá, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas.

A iniciativa é uma parceria do governo do Estado, por meio da Semadesc e SED, com o Senac MS e faz parte do MS Qualifica (Plano de Qualificação Profissional para a Inclusão, Produtividade e o Emprego no Estado de Mato Grosso do Sul). Com uma carga horária de 1.200 horas, os alunos vão aprender de graça a desenvolver sistemas durante 16 meses, nas escolas do Senac do Estado.

O secretário da Semadesc, Jaime Verruck, falou sobre a economia e as perspectivas de Mato Grosso do Sul e como o programa Voucher Desenvolvedor se conecta a elas. “Somente no ano de 2023, o Estado teve uma atração de R$ 17 bilhões em investimentos privados prospectados, e a tecnologia é essencial para continuarmos crescendo. Hoje não se faz mais nada sem tecnologia e precisamos de profissionais capacitados que possam atender nossas demandas. Existem muitas vagas de trabalho na área de TI que não são preenchidas e precisamos dessa mão de obra preparada”, afirma.

O profissional Técnico em Desenvolvimento de Sistemas é responsável pelo desenvolvimento de sistemas web, mobile e desktop, e nesse contexto realiza a análise de requisitos, desenvolve, testa e publica as aplicações. “Mato Grosso do Sul tem muito espaço para crescer e vai apresentar muitas oportunidades na área da tecnologia da informação. Quem se dedicar, estudar, vai ter grandes oportunidades e desenvolver uma carreira de muito sucesso. O Senac preparou o melhor para vocês, então aproveitem esta oportunidade”, disse o diretor do Senac MS, Vitor Mello, aos alunos do curso.

Após seis meses do curso, uma parceria com empresas de tecnologia do Estado vai permitir o estágio remunerado com 50 bolsas oferecidas pelo governo do Estado e o Senac, no valor de R$ 1 mil. “Serão selecionados os 50 melhores alunos do curso, que terão direito a essas vagas, já garantindo uma oportunidade de trabalho na área. E muito possivelmente vamos ampliar esse número, pois muitas empresas já demonstraram interesse na contratação desses profissionais”, explica Vitor Mello.