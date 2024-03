Audiência pública e sessões solenes na programação da semana na ALEMS

Audiência pública e sessões solenes estão na programação de atividades da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) entre os dias 24 e 30 de março. Também estão previstas as sessões plenárias, que acontecem semanalmente, às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 9h, no Plenário Deputado Júlio Maia.

Terça-feira (26)

Às 14h, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) apresenta à Comissão Permanente de Saúde da ALEMS o relatório do último quadrimestre e o relatório anual de gestão. A audiência pública será presidida pelo deputado Lucas Lima (PDT).

No plenário principal, a partir da 19h, a deputada Mara Caseiro (PSDB) recebe os artistas sul-mato-grossenses para entrega da Medalha Conceição dos Bugres. O evento faz parte das celebrações do Dia Estadual do Artesão (19 de março) e da Semana Estadual do Artesanato (19 a 26 de março).

Quarta-feira (27)

A partir das 8h, acontecerá a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), no Plenarinho Deputado Nelito Câmara.

Às 18h, no plenário, será realizada a sessão solene para a entrega da Medalha e Diploma de Honra ao Mérito Legislativo em reconhecimento às mulheres membros das Associações de Mulheres de Negócios Profissionais – BPW do Mato Grosso do Sul. A solenidade é de proposição do deputado Renato Câmara (MDB).