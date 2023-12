Atendimento de Saúde em Caarapó preocupa Zé Teixeira

O deputado Zé Teixeira (PSDB) está preocupado com as dificuldades de atendimento da população no Hospital Beneficente São Mateus, em Caarapó. Nesta quinta-feira (7), o deputado solicitou urgência no direcionamento de recursos para solucionar a necessidade atual de custeio de materiais e medicamentos.

O hospital é uma entidade filantrópica de utilidade pública que atende atualmente 90% dos pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O pedido de ajuda partiu do presidente do hospital, David Paulino Ratti, e foi encaminhado para o Governo do Estado e a Bancada Federal de Mato Grosso do Sul.

O São Mateus é a única entidade filantrópica da categoria atendendo pelo SUS em Caarapó, mas o repasse para remunerar os procedimentos não tem reajuste desde 2010, tendo sido necessário firmar convênio com o Fundo Municipal de Saúde. Conforme o presidente do hospital, a pandemia da Covid 19 agravou ainda mais a situação financeira, com o aumento de despesas com casos graves da doença e o reajuste no preço de insumos hospitalares.

Segurança – O deputado Zé Teixeira também solicitou nesta semana o apoio do Governo do Estado e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para a instalação de quebra-molas na Avenida Genário da Costa Mattos, em Deodápolis. O redutor de velocidade deve garantir trânsito mais seguro aos pedestres, motoristas e ciclistas na saída para Glória de Dourados, no trecho em frente à Metalúrgica WR.