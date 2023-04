Ataque em creche em Blumenau deixa ao menos 4 crianças mortas

Homem, que invadiu o local com machadinha, se entregou à polícia

Pelo menos quatro crianças morreram na manhã desta quarta-feira (5) em Blumenau, em Santa Catarina, após um homem invadir uma creche armado com uma machadinha.

Além das quatro vítimas, uma outra criança está internada em estado grave de saúde. O homem responsável pelo ataque no Centro Educacional Cantinho do Bom Pastor se entregou à polícia, segundo as autoridades locais.

A idade e o nome do assassino ainda não foram revelados. A instituição de ensino é particular e fica localizada na rua dos Caçadores, no bairro Velha.

Da AnsaFlash