Ataque com mísseis russos contra Kiev deixa mais de 50 feridos

Bombardeios atingiram edifício e hospital infantil na capital

Um ataque com mísseis russos atingiu Kiev, capital da Ucrânia, nesta terça-feira (13) e deixou ao menos 53 feridos, incluindo oito crianças, informaram as autoridades locais.

O prefeito da capital ucraniana, Vitali Klitschko, divulgou que o “ataque inimigo” russo atingiu um edifício, algumas residências particulares e um hospital infantil. A imprensa local especificou que os danos foram causados por destroços dos alvos abatidos pela defesa aérea de Kiev.

No distrito de Dniprovskyi, 34 pessoas ficaram feridas, incluindo dois menores.

Ao todo, 15 foram hospitalizadas e outras 19 receberam assistência médica no local. Vários carros pegaram fogo.

O chefe da administração militar da capital da Ucrânia, Serhij Popko, especificou que todas as pessoas foram resgatadas e que atualmente não há notícias sobre mortos. “Houve cerca de 10 casos de queda de destroços de projéteis que atingiram, em particular, o distrito de Desnyansky”, explicou.

A Força Aérea Ucraniana declarou que a Rússia lançou o ataque “às 3h (horário local)”, enviando 10 mísseis em direção a Kiev, que foram abatidos.

De acordo com Klitschko, “um prédio de apartamentos foi danificado” causando a evacuação de “15 moradores, incluindo quatro crianças e duas pessoas com deficiência. E um míssil caiu no território de um dos hospitais da capital”.

Este é o segundo ataque em Kiev em menos de uma semana. Oito mísseis russos lançados em direção à capital ucraniana foram abatidos pelas defesas aéreas na manhã de segunda-feira e quatro pessoas foram atendidas pelos serviços de emergência.

Da AnsaFlash