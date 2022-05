Atacante uruguaio Miguel Merentiel é contratado pelo Palmeiras

O atacante uruguaio Miguel Merentiel teve nesta quarta-feira a sua contratação acertada pelo Palmeiras junto ao Defensa y Justicia, da Argentina. Segundo a Gazeta Esportiva, o jogador de 26 anos assinou contrato válido até 30 de junho de 2026, após ser aprovado nos exames médicos. O atleta, que já conheceu o centro de excelência e os novos companheiros, poderá atuar a partir de 18 de julho, quando abrirá a janela de transferências.

“A verdade é que é algo inexplicável e impressionante. Estou muito feliz por estar no atual bicampeão da América. Vou aproveitar da melhor maneira e dar tudo por essa equipe. Para a minha carreira, é algo enorme, passei de um time rival para o maior da América do Sul. Vou viver isso da melhor maneira, vou me entregar ao máximo por esse clube”, afirmou Merentiel.

Merentiel foi formado na base do Peñarol. Passou pelo El Tanque Sisley-URU antes de ir para a Espanha, onde defendeu Lorca e Valencia. Chegou ao futebol argentino em 2018 para jogar pelo Godoy Cruz.

Nas últimas três temporadas, Merentiel vestiu a camisa do Defensa y Justicia, clube pelo qual se sagrou campeão da Copa Sul-Americana e da Recopa Sul-Americana de 2020. Pelo time portenho, o centroavante de 1,76m marcou 27 gols em 79 partidas. O uruguaio enfrentou o Verdão tanto pelo Godoy Cruz quanto pelo Defensa y Justicia.

“O Palmeiras é um time muito forte em âmbito local e internacional. Nós sofremos muito, é uma equipe impressionante”, disse o uruguaio, que comentou também sobre o triunfo do Alviverde em Montevidéu, na final da Libertadores da temporada passada. “O povo uruguaio viveu aquilo de maneira muito forte, eu acompanhei muito a final. A atmosfera foi impressionante e o título do Palmeiras foi algo extraordinário”, concluiu.

Merentiel, apelidado de ‘La Bestia’, será o 22º atleta uruguaio na história a vestir a camisa do Palmeiras.