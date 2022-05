Aston Villa e Barcelona se acertam e Philippe Coutinho fica em definitivo no time britânico

Philippe Coutinho foi contratado em definitivo pelo Aston Villa. O atacante estava emprestado pelo Barcelona até o final da temporada. Segundo o Lance!, nesta quinta-feira, os dois clubes anunciaram um acordo pela transferência do brasileiro, que assinará com os britânicos até 2026.

Coutinho custará aos cofres do Aston Villa 20 milhões de euros (R$ 106 milhões, na cotação atual), mas o Barcelona terá direito a 50% do valor em uma eventual transferência futura. O Vasco receberá 2,5% do valor da negociação por ser clube formador do atleta.

– Esta é uma contratação brilhante para o Aston Villa. Phil é um profissional modelo e seu impacto no grupo tem sido muito claro desde que ingressou em janeiro. Com a maneira como ele se comporta dentro e fora do campo, ele também é um modelo valioso para nossos jogadores mais jovens, que só podem se beneficiar de sua experiência – disse Gerrard, técnico do Aston Villa.

Até o momento, Philippe Coutinho fez 16 jogos pelo Aston Villa, com quatro gols marcados e três assistências para seus companheiros. Na última quarta-feira, o meia foi convocado pelo técnico Tite para os amistosos da Seleção Brasileira no mês de junho.

Contratado pelo Barcelona em janeiro de 2018, Coutinho custou 135 milhões de euros aos cofres blaugranas (R$ 526 milhões, à época), mas nunca rendeu o esperado. Ao todo, foram 106 jogos pelo clube catalão, com 26 gols marcados e 14 assistências.