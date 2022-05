Assembleia homenageia jovem aprendiz do Senac em solenidade do Dia do Trabalhador

O jovem aprendiz do Senac, Gabriel da Silva Souza Almeida, de 18 anos, foi um dos homenageados da sessão solene “Comenda do Mérito do Trabalho Ministro Wilson Fadul”, realizada pela Assembleia Legislativa nesta quinta-feira (12). A homenagem foi realizada pelo deputado estadual João Henrique Catan.

O deputado destacou o significado da homenagem para ele, que também iniciou sua carreira profissional como jovem aprendiz. “Foi um momento de muita satisfação e alegria poder homenagear o Gabriel, que é um menino que está começando sua carreira e, assim como eu, teve uma oportunidade de ingressar no mercado de trabalho bem jovem e se qualificar no Senac. E tenho certeza que ele vai chegar muito longe, pois tem um currículo brilhante e muita força de vontade”, diz.

Gabriel Almeida trabalha há um ano no Fort Atacadista Parati, onde exerce as funções de aprendiz de operador, repositor de mercadorias, organiza a loja e algumas operações no SAC. O jovem concluiu o ensino médio e se prepara para fazer o Enem e ingressar em uma faculdade. “Minha opção será para Ciências Sociais. Gosto muito de cozinhar, mas gosto mais ainda da ideia de poder gerir situações sociais, estudar e trabalhar para mudar a vida das pessoas mais vulneráveis e que precisam de garantias na educação, saúde, habitação”, conta.

O programa – Por meio da Aprendizagem Profissional Comercial, destinado a jovens na faixa dos 14 aos 24 anos de idade, o Senac qualifica centenas de jovens todos os anos, em parceria com as empresas do segmento de bens, serviços e turismo. O Programa de Aprendizagem do Senac contempla um conjunto de ocupações, propiciando aos aprendizes competências voltadas à profissionalização e à cidadania. A jornada de trabalho do jovem aprendiz compreende tanto as horas destinadas à formação educacional – cumpridas nas unidades educacionais do Senac – como a prática profissional – desenvolvida diretamente na empresa contratante.

Mais informações sobre o Programa de Aprendizagem do Senac, no http://ms.senac.br/aprendizagem