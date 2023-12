Assembleia Geral da ONU aprova resolução por cessar-fogo em Gaza

Decisão isola EUA e Israel, que resistiram

A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou nesta terça-feira (12) a resolução que pede um “cessar-fogo humanitário imediato em Gaza”.

No rascunho, expressa-se também a “grave preocupação com a situação humanitária catastrófica em Gaza”, seguindo o texto rejeitado na sexta-feira (8) no Conselho de Segurança devido ao veto dos Estados Unidos.

A resolução obteve 153 votos a favor, incluindo o do Brasil, 10 contrários (incluindo Áustria, EUA, Israel) e 23 abstenções, incluindo Alemanha e Itália, enquanto a França votou a favor.

A Assembleia Geral da ONU já se reuniu em sessão extraordinária em 27 de outubro sobre a Faixa de Gaza, após quatro fracassos em 10 dias no Conselho de Segurança, aprovando um texto que pedia “um cessar-fogo humanitário imediato, duradouro e prolongado que levasse à cessação das hostilidades”, apoiado por 120 países (enquanto 14 votaram contra, incluindo Estados Unidos e Israel, e outros 45 se abstiveram, incluindo a Itália).

Com a decisão, o aumenta o isolamento político de Israel e dos EUA no Palácio de Vidro.

Da AnsaFlash