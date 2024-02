Asfalto de Itahum a Itamarati contempla luta do vereador Rogério Yuri

O asfaltamento de vias em áreas rurais desempenha um papel crucial no desenvolvimento socioeconômico das comunidades envolvidas. Em Dourados, o vereador Rogério Yuri (PSDB) tem se destacado por sua dedicação em buscar melhorias para a infraestrutura viária da região.

Recentemente, em 1º de agosto de 2023, Yuri articulou junto ao governo do estado e deputados estaduais, a pavimentação asfáltica da estrada que liga o distrito do Itahum ao Assentamento Itamarati, já no município de Ponta Porã.

Esta semana, o deputado Zeca do PT confirmou o atendimento, por parte do Governo de MS, em três demandas. O parlamentar foi informado de que foram autorizados os projetos de pavimentação de estradas rurais em Aquidauana, Selvíria, Dourados e Ponta Porã, contribuindo para a melhoria do acesso aos núcleos da Agricultura Familiar.

Em agosto de 2023, em encontro com representantes do Incra, deputado estadual Zeca do PT e deputado federal Vander Loubet, no Assentamento Itamarati, foram entregues formalmente pedidos para a pavimentação asfáltica da estrada Itahum/Itamarati, pleito também assinado pelo vereador Elias Ishy, de Dourados e Edinho Quintana, de Ponta Porã. Na oportunidade, foram destacados os diversos benefícios que o asfalto traria para a agricultura familiar e a comunidade local.

Agora, em fevereiro de 2024, o governador Eduardo Riedel (PSDB) deu a autorização para a execução dos projetos de pavimentação, entre outras importantes vias, da estrada que liga o Assentamento Novo Itamarati, em Ponta Porã, até o distrito Itahum, contemplando, assim, a luta do vereador Rogerio Yuri, de Dourados, reforçada por parlamentares do Estado.

Em reconhecimento e gratidão às ações, Rogerio Yuri teceu elogios à gestão municipalista do governador Eduardo Riedel, ressaltando também o compromisso e seriedade política do ex-governador Zeca. Para Yuri, “não podem haver barreiras partidárias onde há interesse público; a população deve ser sempre prioridade”.