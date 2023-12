Articulação forte da Casa Civil com Alems e Governo federal, garante aprovação de projetos e recursos federais para MS

Do contrato de gestão assinado com o governador Riedel, a secretaria bateu todas as metas e entregou importantes resultados

Um ano de avanços nas metas do governador Eduardo Riedel, essa é a análise do secretário de Estado da Casa Civil, Eduardo Rocha, sobre a performance da secretaria. Entre os destaques, o relacionamento com os Poderes e com o Governo Federal. “Este ano podemos considerar que não tivemos nenhum entrave na Assembleia Legislativa, fruto de um relacionamento construído em bases fortes e que se consolidaram com o passar do ano”, disse.

Bons resultados que podem ser mensurados nos números das matérias encaminhadas pelo Executivo apreciadas pelos parlamentares. Dos 50 Projetos de Lei enviados, todos foram aprovados pela maioria absoluta. “Conseguimos aprovar 100% dos temas relevantes ao nosso Estado e também para todo contexto nacional, como foi a Lei do Pantanal. Isso é resultado de um Poder Executivo em consonância com o Legislativo e esse bom relacionamento existe também juntos aos Tribunais (Justiça e Contas) e Ministério Público Estadual”, completou.

Com o Governo Federal, a Casa Civil também teve um papel importante. Foram dezenas de audiências na Capital brasileira para tratar de assuntos importantes para Mato Grosso do Sul. Já no segundo mês de 2023, o governador Eduardo Riedel retornou para o Estado com cerca de R$ 1 bilhão em investimentos. “Em fevereiro voltamos de Brasília com compromissos do Governo Federal que garantiram investimentos nas BRs BRs 262, 267, 163 e 158, além da alça que dará acesso à ponte da Rota Bioceânica, que foi assinada nesta última semana”, destacou Rocha.

Segundo o secretário, além dos grandes pontos importantes para a infraestrutura e logística do Estado, as reuniões com os ministros garantiram também recursos que ultrapassam já a casa do bilhão, para as áreas da Saúde, combate à pobreza e fome, entre outros.

“Todo este nosso esforço de trabalho repercutiu na aprovação de 81% do Governo de Eduardo Riedel. Finalizar o primeiro anos de gestão nesse patamar é um grande pleito e a Casa Civil é parte disso no que se refere à interlocução com os demais Poderes, isso me dá muita alegria para entrarmos em 2024 focados em novos avanços”, frisou.

Avanços

Além de toda a articulação entre o União,Poderes e toda a interlocução com as 79 prefeituras e Câmaras de MS, a Casa Civil ampliou sua capacidade de gestão nas Emendas Parlamentares.

Neste ano, a secretaria lançou dois produtos importantes para a gestão das Emendas Parlamentares. O primeiro, foi o Catálogo de Projetos e Ações do Governo de MS que subsidia os deputados estaduais, assim como a bancada federal, na hora de destinar os recursos das emendas.

O segundo, a plataforma que vai gerir todo o processo, da indicação até o pagamento. Tornando assim, mais célere e eficiente. “Em 2024, todo o processo das Emendas Parlamentares será digital, o que o torna mais eficiente, além de ir ao encontro dos pilares estabelecidos pelo governador Eduardo Riedel, para um estado mais verde, digital, inclusivo e sustentável”, concluiu Eduardo Rocha.

“Digo sempre que a secretaria está sempre com as portas abertas para deputados, prefeitos, vereadores e lideranças. Esse é um ponto importante que garante o bom relacionamento dentro das estruturas democráticas e nos ajuda a promover políticas que beneficiam a população sul-mato-grossense”, finalizou.