Apresentado no Palmeiras, Aníbal Moreno fala sobre adaptação ao futebol brasileiro

Nesta quarta-feira o Palmeiras apresentou oficialmente o seu primeiro reforço para a temporada 2024: o argentino Aníbal Moreno, novo camisa 5 do Verdão. Contratado em novembro do ano passado junto ao Racing-ARG, o meio-campista mostrou muita empolgação em sua primeira entrevista coletiva como jogador do Maior Campeão do Brasil – o vínculo do atleta é válido até dezembro de 2028.

“É um clube muito grande, estou muito orgulhoso por estar aqui. Espero estar à altura deste grande clube, que fez uma força muito grande para me contratar. Isso é o que mais me motiva”, afirmou. “A estrutura do clube é impressionante, uma das melhores da América. Estarei à disposição para tudo, mas o mais importante é que me receberam muito bem e desfrutarei disso”, completou.

Moreno também relembrou a primeira negociação com o Palmeiras, ainda no meio de 2023. “O Palmeiras já havia feito uma grande força para a minha contratação, mas eu me mantive tranquilo e focado em meu ex-clube”, falou. “Nós (Racing) estávamos competindo a Libertadores. Foi muito tentador um clube como o Palmeiras me procurar, mas eu estava comprometido com os meus companheiros. Tratei com tranquilidade porque não dependia só de mim. O Palmeiras se mostrou muito interessado e isso me motivou muito”, contou o argentino, que já mira conquistas pelo clube.

“Estamos treinando forte para o (Campeonato) Paulista. Os garotos sempre falam da importância deste torneio, assim como dos outros campeonatos. Estamos treinando para ganhar todos que pudermos”, concluiu o atleta, formado nas categorias de base do Newell’s Old Boys-ARG, onde permaneceu de 2013 a 2021 e fez estreou profissionalmente em 2019. Contratado em 2021 pelo Racing, firmou-se como titular absoluto e disputou mais de 100 partidas, ajudando o clube a faturar o Trofeo de Campeones e a Supercopa Internacional de 2022.

Aníbal acumula convocações para as equipes Sub-18, Sub-20 e Sub-23 da Seleção Argentina, conquistando em 2019 o Sul-Americano Sub-20 e a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima (PER). Ele também integrou treinamentos da Seleção Principal da Argentina em preparação à Copa do Mundo da Rússia, em 2018.

O jogador tem o poder de marcação, a visão de jogo e a qualidade nos passes como algumas de suas principais características. Ele será o 47º argentino a defender o Verdão em toda a história e tem no elenco a companhia do compatriota Flaco López.

Nenhum outro clube paulista registra tantos atletas da Argentina quanto o Palmeiras ao longo da história. O argentino que mais atuou e mais balançou as redes pela equipe palestrina foi Juan Raul Echevarrieta, que disputou 128 jogos e anotou 113 gols de 1939 a 1942 – ele é o maior artilheiro estrangeiro do clube em todos os tempos.