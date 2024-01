Apresentado, Dorival Júnior elogia Neymar e promete ‘seleção do povo’

Novo técnico do Brasil foi apresentado pela CBF nesta quinta

Dorival Júnior foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira (11) pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) como o novo treinador do Brasil e prometeu uma “seleção do povo”.

O ex-técnico do São Paulo assinou contrato até dezembro de 2026 para comandar a “amarelinha” no ciclo até a próxima Copa do Mundo e deve fazer sua estreia na segunda quinzena de março, nas partidas amistosas contra Inglaterra e Espanha.

Em entrevista coletiva, Dorival destacou que representa “a seleção mais vencedora do planeta, a que inspira muitos no mundo inteiro” e “tem obrigação de voltar a vencer”.

“O futebol brasileiro é muito forte, se reinventa. Não pode passar pelo momento que está passando.

Que sirva de lição para que possamos encontrar um novo caminho”, afirmou ele, acrescentando que, “a partir de agora não é a seleção do Dorival, é a seleção do povo brasileiro”.

Além disso, ele explicou que é necessário entregar “uma seleção confiável, que passe credibilidade a todos” e relembrou sua trajetória, expressando sua emoção por assumir a equipe brasileira.

“É uma satisfação, estou sinceramente emocionado, depois de tudo que eu vivi, de tudo que eu passei. E principalmente nos últimos seis, sete anos, conseguindo vencer dois momentos de muitas dificuldades dentro da minha casa, do meu lar”, disse.

Dorival fez referência ao “câncer agressivo” de sua esposa e do seu próprio diagnóstico da mesma doença. “Isso me fortaleceu ainda mais e pude repensar pontos da minha carreira. São praticamente 54 anos em que o futebol vive dentro da minha casa”.

Na coletiva, ele ainda comentou uma polêmica antiga com o craque Neymar, quando estava no Santos, em 2010, e que provocou sua demissão do clube.

“O Brasil tem que aprender a jogar sem o Neymar, entendendo que ele está lesionado, mas também que temos um dos três melhores jogadores do mundo atualmente, e temos que aproveitar”, garantiu.

Segundo o treinador, Neymar poderá jogar em seu time desde que esteja melhor da lesão e focado. “Não tenho problema nenhum com o Ney. Aquela situação foi além do esperado de forma desnecessária, mas conversamos logo depois do jogo. Nunca tive nenhum tipo de problema com o atleta, muito pelo contrário.

Sempre que nos encontramos é uma situação muito positiva”.

Ao longo de sua carreira, o novo treinador da seleção brasileira também passou por diversos clubes, incluindo Santos, Atlético-MG, Internacional, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, São Paulo, Athletico-PR e Ceará.

Entre os principais títulos conquistados, ele garantiu uma Libertadores, em 2022, três Copas do Brasil (2010, 2022 e 2023) e uma Recopa Sul-Americana (2011).

Da AnsaFlash