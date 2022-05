Aposta de Santa Catarina leva os R$ 58 milhões da Mega-Sena

Uma aposta de Santa Catarina faturou os R$ 58 milhões da Mega-Sena, concurso 2.478, em sorteio realizado na noite desta quarta-feira (04). As dezenas sorteadas foram 02 – 17 – 23 – 28 – 39 – 46.

A quina pagou R$ 27.088,07 para 196 apostas. A quadra saiu para 10.963 apostadores, que receberão R$ 691,84 cada.

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece no sábado, dia 07. As apostas devem ser feitas até às 18h (MS) do dia do sorteio em qualquer lotérica ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

Cada cartela com aposta mínima de 6 números custa R$ 4,50.