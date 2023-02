Após vitória sobre o Santos, Abel alerta que resultados positivos não podem alterar planos do Palmeiras

Vitória sobre o Santos mantém o Palmeiras como líder isolado do Grupo D e da classificação geral do Campeonato Paulista, agora com 14 pontos.

Durante entrevista coletiva após a vitória por 3 a 1 no clássico contra o Santos, no último sábado (4), Abel Ferreira foi enfático ao deixar claro que os seus atletas não podem deixar os resultados positivos influenciarem no planejamento traçado pelo clube.

– Há um plano, temos que seguir. Resultados não podem alterar o plano. A equipe vai melhorando as suas dinâmicas. No Brasil, hoje é rei e amanhã uma bosta. Estamos constantemente em busca do melhor todos os dias. Para ser competitivo com os nossos adversários, temos que ser competitivos conosco. Não há reservas. A força da nossa equipe é do coletivo. É assim que eu vejo a minha vida, particular e no futebol. Sozinho não se vai a lugar nenhum. Orgulho muito grande ser treinador da nossa equipe – destacou o treinador após o triunfo.

E parte deste plano está no nível de competitividade do Verdão, que pode ser visto inclusive na reação dos atletas após o gol sofrido já nos acréscimos da partida, quando o Palmeiras vencia por 3 a 0.

– Valorizar tudo o que fizeram ao longo do jogo, eles sabem o que não fizeram. Comportamento coletivo que não foi respeitado. Nesse livre lateral não seguimos a coordenação. Mas temos que valorizar o resto. Vocês (jornalistas) gostam de valorizar as coisas mais negativas, é do ser humano. Resultado justo. Santos merecia fazer um gol. Torcedores vieram aqui e desfrutaram – opinou o técnico.

Abel também valorizou o comportamento de respeito dos torcedores para com os atletas do Palmeiras.

– O que mais gosto de ver da nossa torcida é, além de quando festejam os gols, é quando festejam cada bola recuperada. Fruto do respeito que esses atletas conquistaram – destacou Abel Ferreira.

O triunfo palmeirense colocou ainda mais crise no Santos, que não vence desde a estreia do Campeonato Paulista, no dia 14 de janeiro, e vive um momento bastante conturbado, que culminou, inclusive, na invasão de torcedores ao CT Rei Pelé na última semana. Até por conta desses episódios, Abel reconheceu que o Palmeiras era superior ao Peixe e que precisava e fez valer isso.

– Eu vejo futebol de maneira simples e humilde: é perceber quem está do outro lado. Adversário do meu nível, superior ou inferior? Hoje somos uma equipe sólida, que tem que propor. É uma luta de gato e rato, tem jogos que temos que ser mais equilibrados e outros mais ofensivos. –

Por conta de um evento corporativo no Allianz Parque, o Palmeiras mandou o seu jogo no estádio do Morumbi. O pedido para que a partida acontecesse no estádio do São Paulo foi do próprio treinador, conforme adiantou o LANCE!. Segundo Abel, o motivo da preferência estava em três fatores: proximidade logística, qualidade do gramado e possibilidade de colocar um grande número de torcedores.

– Entreguei um documento com duas páginas com os aspectos bons e que viriam a melhorar. E um dos fatores é ter uma grama. Nós gostaríamos de jogar na nossa casa e na impossibilidade de não ser possível eu quis jogar no estádio mais próximo, num gramado top e proporcionar aos nossos torcedores. Foi muito bom, a nossa rivalidade com o São Paulo é dentro das quatro linhas. Barueri o gramado é uma bosta. Foi a melhor solução, e eu estando dentro consegui sentir isso também da nossa torcida.

O Palmeiras voltará a campo nesta quinta-feira, às 19h30 (horário de Brasília), contra a Inter de Limeira, no Allianz Parque, pela sétima rodada do Paulistão. O time está invicto nesta temporada, com cinco vitórias e dois empates. O Palestra foi campeão da Supercopa do Brasil, na semana passada, contra o Flamengo.

