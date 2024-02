A Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) não realizou atendimentos no período carnavalesco, devido ao ponto facultativo de Carnaval, de acordo com o Decreto “E” N° 2, de 17 de janeiro de 2024, publicado no Diário Oficial do Estado nº 11.388, de 18/01/2024. Nesta quarta-feira, 14, o prédio da Capital está passando por uma desinsetização.

A Funtrab retorna o atendimento na Capital nesta quinta-feira, 15, das 7h30 às 17h30.