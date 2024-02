Após maus resultados, Corinthians demite Mano Menezes

Era a terceira passagem de Mano pelo Corinthians

A terceira passagem de Mano Menezes pelo Corinthians chega ao fim. Segundo a Gazeta Esportiva, o técnico não resistiu à má fase do Timão no início desta temporada. Depois de Augusto Melo, presidente do clube, bancar sua permanência, o técnico foi demitido nesta segunda-feira. No último domingo, o Timão foi superado pelo Novorizontino na Neo Química Arena e terminou a quinta rodada do Paulistão na zona de rebaixamento.

O treinador chegou ao Alvinegro em setembro de 2023, para assumir o lugar deixado por Vanderlei Luxemburgo. Mano Menezes tinha contrato com o Corinthians até 2025, com uma multa que, no momento, é de aproximadamente R$ 12 milhões.

Depois de conseguir se manter na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, com uma vaga na Sul-Americana, sob o comando de Mano Menezes, o Timão não teve um bom início em 2024. Nas cinco rodadas do Campeonato Paulista, o Corinthians perdeu quatro, incluindo um clássico contra o São Paulo que quebrou o tabu na Neo Química Arena.

No último domingo, após a derrota contra o Novorizontino, o presidente Augusto Melo chegou a dizer que Mano Menezes não seria demitido.

“Ninguém está preocupado com multa, estamos preocupados com o trabalho. O Mano é o treinador do Corinthians até 2025”, afirmou o mandatário.

Nas últimas rodadas, Mano Menezes causou algumas polêmicas envolvendo peças do seu elenco. Na segunda rodada, o treinador criticou Raniele por uma tentativa de finalização de longe, que ofendeu até mesmo o Cuiabá, ex-clube do volante. No jogo seguinte, chamou Yuri Alberto de “burro” por conta de um cartão amarelo recebido pelo atacante.

Em sua curta passagem, a terceira como técnico do Corinthians, Mano Menezes teve um aproveitamento baixo, de apenas 38%. Foram 20 jogos, com seis vitórias, cinco empates e nove derrotas.

O Corinthians ocupa a última colocação do Grupo C do Campeonato Paulista, com três pontos em cinco rodadas. Seu próximo compromisso será nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), contra o Santos, na Vila Belmiro.