Após início preocupante, Palmeiras enfrenta em seguida dois adversários comandados por portugueses

O Palmeiras precisa se recuperar após um início decepcionante de Campeonato Brasileiro. Segundo a Gazeta Esportiva, o Verdão terá dois duelos complicados pela frente, enfrentando dois adversários comandados por portugueses: o Flamengo, de Paulo Sousa, e o Corinthians, de Vítor Pereira.

Desde que assumiu o Verdão, na reta final de 2020, Abel Ferreira já disputou cinco partidas contra equipes treinadas por conterrâneos, registrando 100% de aproveitamento nesses confrontos.

Logo em seu segundo jogo como treinador do Palestra, Abel enfrentou o Vasco de Ricardo Sá Pinto, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. O Alviverde venceu por 1 a 0, com gol de Luiz Adriano, que aproveitou rebote de pênalti desperdiçado por ele mesmo.

Na sequência, já em 2021, o Palmeiras disputou duas partidas pela Libertadores contra o Independiente del Valle-EQU, comandado por Renato Paiva. No Allianz, o time de Abel goleou por 5 a 0, com gols de Rony (duas vezes), Luiz Adriano, Patrick de Paula e Danilo Barbosa. Na altitude de Quito, os visitantes venceram por 1 a 0, com Raphael Veiga marcando de pênalti.

No quarto jogo, o Verdão bateu o Athletico-PR de António Oliveira por 2 a 1, no Allianz, em partida válida pelo Brasileiro do ano passado. Os gols do triunfo foram anotados por Luan e Rony. Por fim, o Palmeiras derrotou o Corinthians por 2 a 1, em sua casa, pela primeira fase do Paulista deste ano. Na vitória, Raphael Veiga e Danilo balançaram as redes.

Com apenas um ponto somado nas duas primeiras rodadas, o Palmeiras tem o seu pior início no Brasileirão desde 2012, ano em que o time alviverde foi rebaixado para a Série B pela última vez.