Após cinco anos, Douradão volta a ter público em jogos

O primeiro jogo do campeonato acontecerá no domingo, dia 22, às 15h30. Lotação permitida é de 2.500 pessoas

A Prefeitura de Dourados, por meio da Funed (Fundação de Esportes de Dourados) informa que o Ministério Público Estadual emitiu a autorização para que o Estádio Douradão sedie os jogos do Campeonato Sul-mato-grossense de Futebol Profissional da Série A, edição 2023, com a presença da torcida.

O primeiro jogo do campeonato em Dourados acontecerá no domingo, dia 22, às 15h30, quando entrarão em campo o time da casa, DAC (Dourados Atlético Clube) contra o visitante Aquidauanense Futebol Clube, de Aquidauana. A partida será pela primeira fase classificatória.

“Entre 2016 e 2017 foi a última vez que o Estádio sediou jogos. Em 2018, ele foi fechado e não podia ser usado. Em 2020, reabrimos e fizemos os jogos, mas sem público por conta da Covid-19 e pela falta do laudo de engenharia, que é uma exigência do Estatuto do Torcedor. Há cerca de cinco anos, o estádio não era liberado para partida com a presença do público”, informou o diretor-presidente da Funed, Luís Arthur Spinola Castilho.

Segundo a notificação do MP, deverá ser respeitada a capacidade máxima de público de 2.500 pessoas por jogo e os torcedores poderão estar apenas nos setores indicados como liberados nos laudos técnicos.

Localizado na Rua Coronel Ponciano, região leste da cidade, o Estádio Frédis Saldivar, mais conhecido como Douradão, foi inaugurado em abril de 1986 e é um dos maiores do Estado.

Confira AQUI a tabela dos jogos.