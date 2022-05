Apenas 43% dos contribuintes realizaram a declaração do IR em MS

Universidade presta auxílio gratuito à comunidade no preenchimento do tributo

Mais de 200 mil pessoas ainda não entregaram a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2022 em Mato Grosso do Sul. Com o prazo final estendido até 31 de maio, os dados da Receita Federal revelam que apenas 43% dos contribuintes cumpriram com a obrigação tributária até o momento. Quanto antes os bens forem declarados, maiores são as chances de receber o valor nas primeiras fases de devolução.

Para a professora do curso de Ciências Contábeis da Uniderp, Milene Nantes, além da vantagem de receber mais cedo a quantia de retorno, os primeiros a fazer sua declaração têm mais tempo para perceber a falta de informações necessárias ao processo. “É importante ter uma orientação profissional. Assim há a garantia da qualidade na orientação na hora de montar a documentação e evitar os erros que são clássicos, mas que são graves”, afirma a docente. A especialista acrescenta que os equívocos mais comuns são a declaração de itens que não são dedutíveis e a omissão de renda.

A professora explica que há quatro principais características que obrigam o contribuinte a declarar imposto, sendo a primeira, quando a pessoa teve renda maior do que R$ 28.559,70 em 2021. “Pode acontecer de a pessoa não ter a renda citada, mas ter um patrimônio com valor superior a R$300 mil. Este é o segundo caso em que há a necessidade de declaração”, explica.

Acrescenta que a terceira característica é se o cidadão teve rendimentos isentos ou não tributáveis superiores a R$40 mil. “Já o quarto caso é a atividade rural com rendimento superior R$142.798”, afirma.

O primeiro lote de devolução é voltado para idosos com mais de 60 anos, pessoas com deficiência física ou mental graves e para profissionais cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Documentos

A plataforma onde os dados devem ser preenchidos fica disponível para download pela Receita Federal na última semana de fevereiro. “A declaração do ano anterior fica salva. Para quem já declarou uma vez, basta recuperar o arquivo no dispositivo onde o processo foi feito”, orienta Milene. Segundo a docente, a vantagem do arquivo está no preenchimento automático dos dados. “Saldos bancários em conta corrente ou poupança devem ser incluídos, assim como despesas médicas e com educação para dedução”, orienta.

Para quem faz o procedimento pela primeira vez, os documentos necessários são: CPF (Cadastro de Pessoa Física), título de eleitor, comprovante residencial, informações profissionais presentes no comprovante de rendimentos fornecidos pelas empresas e, caso a prestação seja feita em conjunto com o cônjuge, é necessário incluir o CPF da pessoa.

Atendimento gratuito – O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Uniderp (NAF) está oferecendo atendimento gratuito para declaração Imposto de Renda Pessoa Física 2022 (ano base 2021). O serviço está disponível para a população em geral, com rendimentos de até R$ 40 mil reais/anual, e para o microempreendedor individual (MEI) e não requer agendamento prévio. O NAF fica localizado no prédio da Uniderp, na rua Ceará, n. 333, bairro Miguel Couto. O horário de funcionamento é aos sábados, das 8h às 11:30h.