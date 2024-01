Aparelhos de telefone celular escondidos em caixa de ar de veículo são apreendidos pelo DOF

Policiais Militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam na manhã desta segunda-feira (29), na rodovia MS-379, trinta e oito aparelhos de telefone celular que estavam escondidos nas caixas de ar de um veículo Ford Fiesta de cor branca, com placas afixadas de Teodoro Sampaio (SP).

Os militares realizavam um bloqueio policial para fiscalização na área rural do município, quando deram a ordem de parada ao condutor (43) e passageira (34). Inicialmente disseram que retornavam de Coronel Sapucaia, onde haviam deixado a sogra da passageira. Devido às respostas desencontradas, os policiais resolveram vistoriar o carro, onde encontraram os celulares escondidos.

Diante do ilícito, o homem mudou a versão e disse que faz fretes de mercadorias ilegais, semanalmente. Contou que foi contratado para pegar o material no Paraguai e entregá-lo em Teodoro Sampaio.

A ocorrência foi registrada e entregue na Receita Federal em Ponta Porã. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 76 mil.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.