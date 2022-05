Ao receber homenagem, governador destaca a importância do agronegócio no crescimento de MS e do Brasil

Com investimentos efetivos na agricultura e pecuária do Estado, o governador Reinaldo Azambuja foi um dos homenageados na sessão solene realizada pela Câmara Municipal de Dourados, no auditório do Sindicato Rural de Dourados, durante a Expoagro. Ao receber o diploma de honra ao mérito, ele destacou a importância do agronegócio para o crescimento do Brasil e de Mato Grosso do Sul.

“Fico muito feliz e contente com a homenagem. Também preciso lembrar que o agronegócio salvou o País da maior crise que já passou. É o setor que segura o crescimento, a mola propulsora da economia nacional”, afirmou o governador.

Ainda ressaltou que o agronegócio representa 37% do PIB (Produto Interno Bruto) do Mato Grosso do Sul. “Um dos exemplos é Dourados, em que o agronegócio pulsa em sua economia. Bela homenagem a este segmento que é forte, resiliente e contribui para geração de empregos”, completou.

A solenidade de entrega de honrarias a personalidade de destaque no agronegócio foi promovida pela Câmara Municipal de Dourados e Sindicato Rural. A escolha do governador para ser um dos agraciados foi uma indicação conjunta dos 19 vereadores da cidade.

“A Câmara fez esta justa homenagem para as pessoas que impulsionam o agronegócio e também ao governador pelos relevantes serviços prestados a Dourados, com obras e investimentos para cidade”, afirmou o vereador Laudir Munareto, presidente da Câmara Municipal de Dourados.

Além do governador, mais 18 pessoas e instituições foram homenageadas durante o evento. De acordo com o Legislativo Municipal, estas honrarias representam o devido reconhecimento para aqueles que contribuem, apoiam e fomentam o agronegócio no município.