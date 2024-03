Ao levar viatura para manutenção, PRF encontra 105 quilos de cocaína na mecânica

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 105 Kg de cocaína, na tarde desta quarta-feira (13), em Ponta Porã. A droga estava escondida dentro de pneus em uma oficina mecânica.

Os policiais rodoviários federais compareceram a uma funilaria do município, para realizar manutenção em uma viatura. No local, a equipe verificou a presença de dois pneus novos instalados em rodas de caminhão. Questionado sobre os pneus, o proprietário do estabelecimento disse que receberia uma quantia para guardá-los até que alguém viesse buscar.

Desconfiados, os policiais solicitaram o apoio do Grupo de Busca com Cães do Exército Brasileiro, para verificações dos pneus. Os cães de faro indicaram a presença de ilícitos no interior das rodas.

Após a retirada dos pneus, foram encontrados os tabletes de pasta base de cocaína.

O dono da oficina disse que não sabia da existência do ilícito. Ele foi encaminhado à Polícia Civil em Ponta Porã, juntamente com a droga.