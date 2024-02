Anúncio de mais R$ 1 bilhão em indústria de etanol em Sidrolândia reforça política de industrialização do MS

A meta do Governo do Estado de promover a industrialização com adensamento da cadeia produtiva do milho, ganha força com o anúncio da Inpasa de investimento de mais R$ 1 bilhão na 2ª fase da fábrica de Sidrolândia. A informação foi repassada na sexta-feira (09) durante solenidade de entrega de licença de instalação a diretoria da empresa, no canteiro de obras às margens da BR-060, onde a usina está sendo construída.

A licença foi entregue pelo governador Riedel, juntamente com o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) Jaime Verruck ao presidente da Inpasa José Odvar Lopes. Participaram também da solenidade a ministra do Planejamento Simone Tebet, o vice-presidente da Inpasa Rafael Ranzolim, a prefeita de Sidrolândia Vanda Camillo, secretário de Estado do Governo Rodrigo Perez e Eduardo Rocha da Casa Civil, senadora Tereza Cristina, deputados federais e estaduais.

A planta de Sidrolândia é a 4ª unidade da Inpasa no Brasil e ja está com as obras aceleradas no município empregando mais de mil trabalhadores. O grupo é hoje o maior transformador de cereais em energias limpas e renováveis da América Latina. Com um investimento estimado de mais de R$ 2,2 bilhões em Sidrolândia, há previsão da geração de mais de 2 mil empregos na etapa de obras, além de 350 novos postos de trabalho efetivos, a partir do funcionamento da planta, no segundo semestre de 2024.

Na fase operacional são 350 empregos diretos e no pico da obra vai chegar a 2 mil. A previsão é de ter uma capacidade produtiva de 800 milhões de litros de etanol, 450 mil toneladas de DDGS, 44 mil toneladas de óleo e 400 GWH de energia elétrica (anual). A operação deve começar em outubro deste ano.

Além da indústria, também estão previstos investimentos na instalação do posto de combustível e centro de serviços da Rodobras, com previsão de 110 empregos diretos e 60 indiretos.

“A Inpasa segue a linha estratégica definida pelo Governo para industrialização do Estado. Faz o processamento das nossas matérias-primas e assim encaixa na nossa lógica, que é agregar valor ao produto, além de gerar energia limpa. Aqui tem carbono neutro na sua origem. Temos que agradecer a empresa por confiar no Estado”, enfatizou.

Segundo o vice-presidente da empresa, Rafael Ranzolin, a fábrica representa um importante fomento na produção agrícola local. “Nossa meta é potencializar alternativas de cultivo de segunda e terceira safra, além de estimular o desenvolvimento de outros setores, empregos e renda para toda a região”, frisou.

Atuação

O Grupo Inpasa iniciou suas atividades em 2006, no Paraguai, e hoje possui duas plantas no país de origem e mais três em operação no Brasil, além de duas novas unidades em construção. Além do mercado paraguaio e brasileiro, seus produtos são exportados para mais três continentes.

Por meio do processamento de cereais, a companhia produz biocombustível com 80% a menos de CO2; DDGS – proteína vegetal livre de enxofre e contaminantes para toda cadeia de nutrição animal, bovinocultura de corte e de leite, suínos, aves, peixes e pets; e óleos vegetais para diversos segmentos, incluindo alimentação animal, humana e para a agricultura, por meio do IOP.

De acordo com a apresentação do vice-presidente no processo de produção, a indústria utiliza matérias-primas limpas e renováveis, provenientes de diversas fontes consideradas resíduos, com as quais transforma vapor de água em energia elétrica. Autossuficiência energética que reflete em economia e uma menor pegada de carbono.