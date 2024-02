António Oliveira chega e Corinthians demite auxiliar um mês após contratação

Thiago Kosloski comandou o Timão na derrota contra o Santos

O auxiliar fixo do Corinthians Thiago Kosloski foi demitido nesta sexta-feira (9). O profissional comandou a equipe na derrota contra o Santos, pelo Paulistão, e era o único remanescente da comissão técnica de Mano Menezes. As informações são do Lance!

– Informo o meu desligamento do Sport Club Corinthians Paulista no dia de hoje, e quero agradecer a todos dessa casa pelo apoio neste período de trabalho em que estivemos juntos. Equipe diretiva, funcionários, staff e atletas que encontrei aqui no Timão, muito obrigado pelo empenho e dedicação que sempre esteve presente no dia a dia. Agradeço também ao professor Mano Menezes por ter me aberto as portas do Corinthians. Desejo a todos muito sucesso e conquistas. Vamos sempre em frente – postou o profissional.

Thiago Kosloski chegou ao Corinthians em janeiro de 2024 para substituir Cauan de Almeida, até então auxiliar fixo da comissão corintiana, que aceitou convite para treinar o América-MG.

Após seu primeiro e último jogo no comando do Timão, Thiago Kosloski afirmou que a briga do clube é se livrar do rebaixamento no Paulistão, e revelou que o elenco alvinegro foi pego de surpresa com a demissão de Mano Menezes

António Oliveira já está em São Paulo e irá comandar o treino do Corinthians desta sexta-feira (9). Para o português ser regularizado e estar apto a treinar a equipe no domingo (11), contra a Portuguesa, a diretoria do Timão precisa acertar a forma de pagamento da rescisão de Mano Menezes