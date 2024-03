Antônio João receberá mais de R$ 2 milhões em investimentos para construção de escola e pavimentação de ruas

O município de Antônio João está passando por uma transformação e para acompanhar este ritmo de crescimento, o Governo do Estado vai continuar em 2024 investindo e contribuindo na infraestrutura do município. Em reunião ocorrida na segunda-feira (11) entre o prefeito Agnaldo Silva, sua comitiva, e o governador Eduardo Riedel, foram definidos recursos no valor de R$ 2,2 milhões para pavimentação asfáltica e drenagem de ruas e avenidas da cidade e a construção de uma escola municipal em tempo integral. Além disso, o Governo do Estado vai dar encaminhamento aos estudos de um projeto para a reforma e ampliação da escola Maika Pinheiro.

“Estamos acompanhando a transformação de Antônio João e agora chegou o momento de planejar e atender as demandas para 2024 e discutir novos projetos, juntamente com as nossas bancadas federal e estadual”, garantiu o governador.

O prefeito Agnaldo, acompanhado de secretários municipais e vereadores, agradeceu a contribuição do Estado para com o município. O acordo para novos investimentos em Antônio João foi comemorado também pelo vice-governador Barbosinha, os secretários Eduardo Rocha (Casa Civil) e Hélio Peluffo (Seilog), os deputados federais Geraldo Rezende e Dagoberto Nogueira, além dos deputados Paulo Corrêa, Mara Caseiro e Márcio Fernandes.