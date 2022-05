Antes de viajar, veja onde CCR MSVia realiza obras e serviços na BR-163/MS

A CCR MSVia divulga nesta quarta-feira (20/04) os locais da BR-163/MS que operam em sistema de pare-e-siga, em razão da execução de obras e serviços de melhoria a serem realizados na rodovia. Ainda, em outros locais, a Concessionária realiza desvios no tráfego.

O Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU informa que todos os trechos estão sinalizados, porém, a redução da velocidade é fundamental para garantir a segurança de todos.

Pontos com desvio de tráfego:

Sonora – no km 828;

Dourados – entre os kms 271 e 270, no km 261, e entre os kms 256 e 252;

Caarapó – no km 228;

Pontos com pare-e-siga:

Rio Verde de MT – entre os kms 657 e 656;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 609 e 608;

Campo Grande – entre os kms 427 e 426;

Nova Alvorada do Sul/Sidrolândia – entre os kms 418 e 416, e entre os kms 411 e 410;

Dourados – entre os kms 258 e 257, e entre os kms 248 e 246;

Caarapó – entre os kms 206 e 205;

Itaquiraí – entre os kms 111 e 110.

A CCR MSVia alerta que o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real, ou ligue para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares).