Ano Legislativo: Presidente da ALEMS reafirma compromisso por MS

Com o fim do recesso parlamentar e o início da 2ª Sessão Legislativa da 12ª Legislatura, as comissões permanentes e frentes parlamentares retomam suas atividades. Nesta segunda-feira (5), a partir das 8h45, durante a sessão solene para abertura dos trabalhos, o presidente da Casa de Leis, deputado Gerson Claro (PP), solicitará as indicações das bancadas paras as lideranças e composições dos grupos técnicos.

“Em 2024, continuaremos unidos, seguros de que faremos a diferença. Juntos, reafirmamos nosso compromisso de cooperação, buscando o desenvolvimento e conquistas significativas para o nosso Estado. Estamos confiantes em nosso trabalho por Mato Grosso do Sul”, destacou Claro.

A Assembleia Legislativa possui 16 comissões permanentes, que têm a competência de discutir, analisar, votar e emitir pareceres com relação às matérias e proposições. Cada grupo de trabalho é formado por cinco deputados titulares e mais cinco suplentes. Todas as bancadas partidárias e blocos parlamentares têm assegurada a representação proporcional nas comissões.

Formada por deputados de diferentes partidos, entidades governamentais e representantes da sociedade civil organizada, cada frente parlamentar tem o objetivo de atuar em uma área específica, em busca de subsídios para enriquecer o debate e propor soluções para temas de interesse público. Atualmente, 26 frentes integram o Parlamento Estadual.