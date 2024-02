Anny Espínola pede melhorias em pontos de grande movimentação de veículos e pedestres

A Vereadora Anny Espinola apresentou na sessão ordinária de 20 de fevereiro, na Câmara Municipal de Ponta Porã, uma indicação em que solicita à Prefeitura, a instalação de um redutor de velocidade na Rua México, que liga o Contorno Viário Norte.

Preocupada com a segurança de moradores que utilizam a via a pé e também os condutores de veículos que circulam naquele local, a parlamentar solicita a instalação do dispositivo para melhorar as condições de tráfego.

“A falta de um redutor de velocidade na área citada causa, no dia a dia, sérias dificuldades aos moradores. Nos demais dias afeta também as pessoas a caminhar e até mesmo atravessar a via pelo grande trajeto, como carros motos e vários caminhões. Diante do exposto solicitamos urgente solução a fim de atender ao grave problema para os residentes daquela região”, argumentou a parlamentar, justificando o pedido.

Estacionamento

A Vereadora Anny Espínola também apresentou indicação solicitando que seja feito estacionamento na rua Baltazar Saldanha em frente a Arena Pró Beach.

“Estamos acionando a Prefeitura, solicitando estacionamento na rua Baltazar Saldanha em frente à Arena Pró Beach, pois o tráfego de veículos em horários de muito movimento é imenso, dificultando o acesso dos demais motorista afetando toda a população que mora na região, causando-lhes sérios transtornos na hora de estacionar”, explicou Anny Espinola.

As indicações apresentadas pela Vereadora foram encaminhadas ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, André Manosso.