André Nezzi é agraciado com o título Prefeito Inovador 2024

O prefeito de Caarapó, André Nezzi, acaba de ser agraciado com o título Prefeito Inovador 2024 pela Rede Cidade Digital, iniciativa de estímulo ao surgimento de localidades conectadas e eficientes e que realiza, em parceria com prefeituras e associações de municípios, eventos gratuitos para prefeitos, gestores e vereadores pelo país, como forma de levar conhecimento sobre como utilizar as Tecnologias da Informação e Comunicação no aprimoramento dos serviços públicos nos pequenos e médios municípios. A comenda será entregue ao dirigente municipal por ocasião do 2º Congresso Sul-Mato-Grossense de Cidades Digitais e Inteligentes, no dia 21 de março, em Campo Grande.

Em comunicado ao dirigente do Poder Executivo municipal de Caarapó, o diretor da Rede Cidade Digital destaca que o título concedido tem como base as iniciativas de modernização e inovação no município, como a instalação de câmeras de videomonitoramento na segurança pública. “A RCD fez um levantamento dos municípios que mais se destacam pelo investimento em tecnologia no estado. O objetivo do título é valorizar gestões inovadoras, que buscam técnicas ou ferramentas que são utilizadas e que gerem resultados positivos para o setor público e para a vida dos cidadãos”, escreveu o diretor da Rede Cidade Digital, José Marinho, em documento encaminhado ao prefeito André Nezzi.

O dirigente caarapoense afirmou que se sente “honrado” pelo título. “Esse título mostra que estamos no caminho certo na condução dos destinos do nosso município. Queremos dividir essa honraria com o nosso secretariado e o corpo de servidores do município, a classe política, que tem nos apoiado, à Câmara de Vereadores, em especial, que tem sido parceira dos nossos projetos. A população de Caarapó tem entendido a nossa forma de governar, e isso foi imprescindível para alcançarmos as conquistas e os resultados positivos que estamos colhendo”, destacou o prefeito André Nezzi.

A RCD defende que uma cidade inteligente e sustentável é uma cidade inovadora que utiliza as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e outros meios para melhorar a qualidade de vida, a eficiência das operações e serviços urbanos e sua competitividade, enquanto garante o atendimento das necessidades das gerações atuais e futuras com relação aos aspectos econômicos, sociais e ambientais.

Além disso, ela é atrativa para os cidadãos, empreendedores e trabalhadores, e gera um espaço mais seguro, com melhores serviços e com um ambiente de inovação que estimula soluções criativas, gerando empregos e reduzindo as desigualdades. Com isso, ela promove um ciclo virtuoso que produz não apenas bem-estar econômico e social, mas também garante um uso sustentável de seus recursos de maneira a garantir a qualidade de vida no longo prazo.