Anderson Torres volta ao Brasil e é preso pela Polícia Federal

Ex-secretário da SSP do DF é investigado por atos golpistas

O ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres chegou no início da manhã deste sábado (14) em Brasília e foi preso pela Polícia Federal no âmbito das investigações pelos atos golpistas ocorridos na capital brasileira no dia 8 de janeiro.

Torres estava de férias com a família nos Estados Unidos quando teve sua prisão decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, na última terça-feira (10), após pedido da própria PF.

O também ex-ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro recebeu voz de prisão assim que desembarcou no hangar do aeroporto de Brasília e foi levado para a sede da instituição.

Além de ser investigado por omissões e responsabilidades nas falhas de segurança da capital federal, foi encontrada em sua residência durante uma operação de busca e apreensão uma minuta de uma tentativa de golpe contra o Estado.

A proposta do decreto queria instaurar um “estado de defesa” dentro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), algo não previsto pela Constituição, para reverter os resultados das eleições de outubro, quando Bolsonaro perdeu a disputa para Luiz Inácio Lula da Silva.

Nas redes sociais, Torres tentou se defender dizendo que os documentos eram “sugestões” e que seriam destruídos.

Tanto Torres como o governador afastado do DF, Ibaneis Rocha, e os chefes dos órgãos de segurança estão sendo investigados pelas falhas durante a destruição dos prédios do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e do STF.

Da AnsaFlash