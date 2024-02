Amambai: Transporte aéreo preocupa deputado Zé Teixeira

O transporte aéreo na região de Amambai é alvo de preocupação para o deputado Zé Teixeira (PSDB). Nesta quarta-feira (21), o parlamentar apresentou um pedido de reforma e ampliação do Aeroporto 31 de Março, instalado no município.

Na indicação aos deputados e senadores, Zé Teixeira solicita gestão para as obras que devem contemplar a sinalização, instalação de torre de rádio e pavimentação asfáltica, além da ampliação. O aeroporto é compartilhado com o 17º Regimento de Cavalaria Mecanizada (RECMEC). O Exército Brasileiro cedeu área para a expansão da pista, que nas medidas atuais não comporta aeronaves de médio e grande porte.

“Precisamos do apoio da nossa bancada federal para que a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e a Infraero realizem os estudos necessários para as obras”, explica Zé Teixeira. O pedido de reforma e ampliação partiu do vereador Paulo Sérgio Gomes da Silva.

No ano passado, o Governo do Estado anunciou plano aeroviário de cerca de R$ 250 milhões para desenvolver a infraestrutura aeroportuária de todas as regiões de Mato Grosso do Sul. O objetivo é a construção, reforma e ampliação de aeródromos em benefício dos setores produtivo, comercial, turístico, ambiental e até da saúde.