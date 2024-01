Alunos do Senac criam sistema de gestão para facilitar atendimento da Abrec/MS

Alunos do curso de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, do programa Fábrica de Software do Senac, entregaram nesta terça-feira (23) um sistema de atendimento ao paciente produzido gratuitamente por eles, como parte da conclusão do curso, que vai facilitar a organização da Associação Beneficente dos Renais Crônicos de MS (Abrec/MS). O programa oferece qualificação gratuita na área da tecnologia da informação a jovens e adultos.

Com o objetivo de facilitar o atendimento das 650 pessoas que são acompanhadas mensalmente pela Associação, foi desenvolvido um sistema desktop para gestão dos atendimentos, cadastros de pacientes, agendamento dos atendimentos, entre outras funcionalidades. “Esse programa será muito importante para agilizar os nossos processos, para o controle de todo o nosso cadastro social, que é fundamental para os pacientes renais. Tínhamos um programa antigo, que não nos atendia mais e acabávamos fazendo até na mão. Realmente esse programa vai nos ajudar muito”, explica a presidente da Abrec/MS, Cida Arroyo.

A gerente do Senac Hub Academy, Gilka Trevisan, destaca a importância da escola proporcionar desafios práticos, como este, para fortalecer o aprendizado em sala de aula. “A partir de um problema real, eles apresentaram uma solução viável e em curto espaço de tempo. O projeto integrador, que é essa parte prática de conclusão do curso, é uma forma que nós encontramos de conectá-los com as demandas do mercado, da realidade que eles vão enfrentar no dia a dia. Procuramos instituições como a Abrec, que tenham problemas que possamos resolver, por meio de um projeto prático como este”, diz.

A turma, com 11 alunos, teve início em 2022 e o curso foi concluído neste mês. Para o aluno José Fernandes, a Fábrica de Software tem o diferencial de proporcionar a aplicabilidade do aprendizado na prática, por meio de um projeto que vai fazer a diferença na vida das pessoas. “Aprendemos a ver todas as etapas da criação de um software, até a entrega final, passando por todos os processos, além do fator social, que vai ajudar uma instituição a resolver um problema real. Isso é muito motivador”, conta.

Programa – A Fábrica de Software é um projeto que simula o ambiente de uma empresa de desenvolvimento, criando gratuitamente soluções tecnológicas para micro e pequenas empresas e instituições parceiras, preparando mão de obra especializada para o mercado de trabalho. A proposta é atender demandas reais de micro e pequenas empresas locais, de instituições parceiras, socioambientais e demandas internas do Senac MS.