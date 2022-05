Alunos do curso de sommelier do Senac concluem formação com festival do vinho

Os alunos do curso de “Sommelier: Vinhos”, do Senac Turismo e Gastronomia, realizaram nesta quarta-feira (18) o “Wine Festival 2022”, uma atividade de encerramento do curso, com degustação de vinhos e queijos a clientes do restaurante-escola terradaságuas, em Campo Grande.

Os ambientes para degustação foram organizados em ilhas, por países e regiões. A ilha gastronômica foi pensada para harmonizar com os tipos de vinhos que foram apresentados. Segundo o docente do curso, o sommelier Jonas Eduardo Nascimento, os alunos tiveram a oportunidade de “colocar os conhecimentos adquiridos durante o curso, à prova, interagindo com os convidados e explicando sobre cada tipo de vinho e suas combinações”. Segundo o professor, o mercado está carente de profissionais do segmento e quem busca por qualificação encontra boas oportunidades no mercado de trabalho.

O aluno Valfrido Insfran Filho conta que fez o curso para aprimorar seus conhecimentos, já que trabalha como garçom e pretende se especializar para assumir a gestão da adega do restaurante onde atua. “Foi muito enriquecedor o curso, aprendi muita coisa nova, a história dos vinhos, as uvas, a parte técnica, que eu não conhecia, sobre solo e clima. Tudo isso é essencial para eu fazer um bom atendimento ao cliente, lhe orientando na hora da escolha do seu vinho”, diz.

O curso – O curso “Sommelier: Vinhos” tem 132 horas/aula e prepara o aluno para realizar análise sensorial, servir diferentes tipos de vinhos, elaborar cartas e gerir estoques. O curso é voltado para a capacitação profissional, para quem deseja atuar como sommelier, ou para apreciadores da bebida, que queiram aprender mais sobre os vinhos. A próxima turma tem início dia 05 de julho, no período noturno.

O diretor do Senac MS, Vitor Mello, destacou o crescimento do número de apreciadores de vinho e a busca pelo conhecimento, seja para trabalhar no segmento ou para consumo próprio. “Temos percebido essa ascensão de novos consumidores de vinhos e o interesse pelo assunto, assim como o consumo da bebida. E isso exige do mercado profissionais preparados para atender a estes novos consumidores e também a um público já apreciador de vinhos, cada vez mais conhecedor e exigente”, afirma.

O Senac Turismo e Gastronomia está localizado na Rua Antônio Maria Coelho, 3.368, Jardim dos Estados. Outras informações no site: https://mla.bs/80697fe0, pelo telefone (67) 3312-6260 ou pelo WhatsApp, no https://bit.ly/whatssenac.