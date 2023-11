Alunos de escolas rurais de Campo Grande dão show de empreendedorismo na VII Expocampo

Dinamizar os estudos e fazer com que os alunos voltem para o campo, é um desafio, afirma o presidente do SRCG

Estudantes e professores de diversas escolas rurais de Campo Grande participaram nesta sexta-feira (17), da VII Expocampo, que aconteceu na sede do Sindicato Rural de Campo Grande (SRCG). O evento é uma vitrine de tudo o que acontece nessas escolas, incluindo a exposição de produtos originados no campo, como folhas, pimentas, doces em compota, rapadura, azeite aromatizado e outra infinidade de produtos, todos comercializados pelos próprios alunos.

Segundo o presidente SRCG, Alessandro Coelho, dinamizar o ensino vai assegurar que os alunos que vivem no campo, trabalhem no campo. “Esse evento é o retrato do que precisamos. Os professores usaram de uma dinamicidade e uma conexão entre as disciplinas, para ensinar que o agronegócio faz parte da vida de todos. E o evento vai além, conforme recebem conhecimento, a ponto de expor os produtos como acontece aqui, os alunos passam a ter orgulho de serem do campo e isso também nos enche de orgulho”.

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes agradeceu a parceria com o SRCG. “Campo Grande é uma cidade que cresce e se desenvolve e o agro faz parte da nossa cidade. A capital tem uma vocação e as escolas do campo precisam avançar, nós precisamos dar suporte para que nossas equipes técnicas e nossos alunos das escolas, permaneçam no campo, venham para cidade, se apropriem, estudem, mas que voltem para o campo. E que o campo produza, o que sempre tem produzido para sustentar nosso país”.

Para o secretário da Secretaria Municipal de Educação, Lucas Bitencourt, educação rural se faz in loco. “Esse aluno lá no campo, faz a diferença na sociedade. Não precisamos de um êxodo para que a gente possa desenvolver esse aluno, para que ele seja competente, não é isso que nós queremos. Nós queremos vivenciar a história do campo, no campo, e isso só acontece porque temos excelente professores, excelentes profissionais, excelentes técnicos”.

Doces de mamão, de leite, suco verde, queijadinha, pães, bolo de ora-pro-nóbis, tudo foi feito pelos alunos e professores das escolas rurais de Campo Grande e comercializado durante a VII Expocampo. Também houve apresentações técnicas pelos alunos que desenvolveram pesquisas nas escolas, ligadas à produção de energia, piscicultura e beneficiamento de alimentos. De acordo com o presidente do SRCG, a excelência do evento, levará as escolas agrícolas à quarta edição do Interagro, que acontecerá de 20 a 22 de junho, de 2024, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.