Alunos da Reme vão torcer pelo DAC neste domingo no Douradão

Time de Dourados enfrenta o Operário e precisa vencer para ser finalista do Campeonato Estadual

A Semed (Secretaria Municipal de Educação) vai levar mais de 1.000 alunos da Reme (Rede Municipal de Ensino) para assistir ao jogo do DAC (Dourados Atlético Clube) neste domingo, às 15h, no estádio Douradão. O jogo é contra o time do Operário FC pela semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense e a vitória é o único resultado possível para chegar à final.

Na primeira disputa, no dia 8 de abril, em Campo Grande, o Galo venceu por 2 a 1 e agora o time douradense precisa devolver o resultado, por qualquer placar, para decidir a competição pela primeira vez.

Torcida mirim

Os alunos da Reme estão confirmados na torcida pelo DAC. Os alunos que participarão do jogo estarão acompanhados dos professores, com autorização dos pais ou responsáveis e serão levados pelo transporte da Semed. Nesta oportunidade, 120 alunos da aldeia Jaguapiru, que estudam na Escola Municipal Indígena Tengatuí Marangatú vão engrossar a torcida de Dourados.

Também vão participar da ação mais 50 alunos da Escola Municipal Aurora Pedroso de Camargo, 100 alunos da Escola Municipal Vereadora Albertina, 140 alunos da Escola Municipal Neil Fioravante (CAIC), 40 alunos da Escola Municipal Profª Elza Farias Kintschev Real, 50 alunos da Escola Municipal Profª Clori Benedetti de Freitas, 110 alunos da Escola Municipal Maria da Rosa Antunes da Silveira Câmara, 50 alunos da Escola Municipal Professora Avani, 100 alunos da Escola Municipal Agrotécnica Padre André Capélli, 26 alunos da Escola Municipal Prefeito Ruy Gomes, 80 alunos da Escola Municipal Loide Bonfim Andrade, 30 alunos da Escola Municipal Armando Campos Belo, 100 alunos da Escola Municipal Profª Iria Lúcia Wilhelm Konzen, 35 alunos da Escola Municipal Profª. Maria da Conceição Angélica e 50 alunos da Escola Municipal Franklin Luiz Azambuja.

Para o jogo decisivo deste domingo, a diretoria do Dourados antecipou a venda de ingressos que já estão disponíveis nas lojas Camisa 10, no centro, e na Salim Esportes, na rua Coronel Ponciano. Os preços são: cadeiras cobertas R$ 30 e arquibancada central, R$ 20.

Ingressos para a torcida visitante e meia entrada serão vendidos no dia do jogo. No domingo, as bilheterias do Estádio Douradão abrem às 13h.