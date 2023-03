Alunos da Reme entram em campo com jogadores e assistem vitória do DAC

Ação da Semed foi um sucesso e diversos alunos acompanharam a partida do Campeonato Sul-Mato-Grossense

Neste sábado (4) o Douradão ganhou um público especial. Alunos da Reme (Rede Municipal de Ensino) acompanharam o jogo do DAC (Dourados Atlético Clube) contra o time de Ivinhema, e a criançada foi pé quente. Dourados venceu a partida por 2×1, garantindo assim a classificação antecipada para próxima fase.

A iniciativa da Prefeitura de Dourados, através da Semed (Secretaria Municipal de Educação) foi um sucesso. O Caio é aluno do 5º ano da Escola Municipal Laudemira Coutinho De Melo e já avisou, “eu peguei na mão dos jogadores, nunca mais lavo a mão”, garantiu o pequeno. Além de assistir o jogo, as turmas puderam entrar no gramado e cumprimentar os jogadores. Experiência que ficará marcada para sempre para o Davi, aluno do 4º ano, também da Laudemira. “É um prazer estar aqui, eu tô adorando”, garantiu.

A secretaria de Educação, Ana Paula Benitez Fernandes, explicou que a proposta é incentivar os pequenos a praticarem esporte, que faz parte da escola e é essencial para a formação das crianças e adolescentes. “Foi lindo ver a empolgação deles hoje, proporcionar esse momento fora da sala de aula, e ensinar de uma forma diferente. Essa foi a primeira vez que viemos com as instituições de ensino e com certeza não será a última. Estamos preparando a nossa próxima vinda e tenho certeza que será ainda melhor”, contou.

O Prefeito, Alan Guedes, também acompanhou a partida e a presença das escolas do município do estádio. “​​Foi muito gratificante ver a animação deles. Quero agradecer as escolas, os professores e diretores que acompanharam os alunos, que nos ajudaram nessa organização. Eles vieram com autorização dos pais, acompanhados pelos responsáveis de cada respectiva escola, com o transporte da Semed, tudo muito bem cuidado para que fosse uma tarde de lazer, entretenimento e foi realmente um sucesso”, comemorou.

Durante a partida foi disponibilizado água, refrigerante e pipoca. Na volta para as escolas, a Semed também preparou um lanche, em cada unidade, para quem participou da ação. A maioria dos estudantes são do projeto de Futsal, que acontece no contraturno das aulas.

Participaram da ação: 20 alunos da Escola Municipal Laudemira Coutinho De Melo, 150 alunos da Escola Municipal Rosa Câmara, 20 alunos da Escola Municipal Bernardina Corrêa De Almeida, 80 alunos da Escola Municipal Lóide Bonfim Andrade e 30 alunos da Escola Municipal Armando Campos Belo.