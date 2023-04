Aluno da Escola Sesi Dourados será homenageado como “Cientista do Futuro” pela Embrapa em Brasília

Estudo de Juan Gabriel visa chamar a atenção da comunidade escolar para o uso racional da água e a proteção dos recursos hídricos

O aluno Juan Gabriel Correia Camargo, da Escola Sesi Dourados, será homenageado como “Cientista do Futuro” pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em Brasília (DF). A homenagem faz parte comemorações de aniversário dos 50 anos da Embrapa, na capital federal, no dia 26 de abril.

Estudante do 8º ano do ensino fundamental, Juan Gabriel produziu um artigo de iniciação científica intitulado “Resíduos de Agrotóxicos em Águas do Rio Dourados”. O trabalho foi inspirado em estudos liderados pelo pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste Rômulo Penna Scorza Júnior.

O estudo de Juan Gabriel visa chamar a atenção da comunidade escolar para o uso racional da água e a proteção dos recursos hídricos. “Fizemos análise de dados e pesquisa bibliográfica para averiguar a presença de agrotóxicos que podem ser nocivos à saúde. Averiguamos a presença de 32 agrotóxicos nas águas. Isso é bem preocupante, porque o rio Dourados abastece a nossa cidade”, explica o estudante.

Segundo Juan Gabriel, seu interesse pela pesquisa surgiu a partir de um anúncio na escola. A diretora da Escola Sesi Dourados, Rose Liston, conta que desde as séries iniciais os alunos são estimulados a participar de projetos de iniciação científica.

“Nossos alunos são incentivados a pensar criticamente, a questionar o mundo que os rodeia e a buscar soluções para os mais diversos temas. Com o apoio de professores orientadores, tornarmos os alunos mais autônomos e críticos, contribuindo no desenvolvimento de suas habilidades e competências”, afirma a diretora.

“Gosto muito de animais e quis estudar sobre os peixes do rio Dourados. Porém, tínhamos algumas limitações e fomos afunilando o tema até chegarmos na parte das águas. Daí nos aprofundamos sobre os agrotóxicos”, complementou Juan Gabriel.

Em 2021 e 2022, Juan Gabriel foi premiado com seu projeto na Feira de Ciência e Tecnologia da Grande Dourados (Fecigran), promovida pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). Atualmente, o aluno recebe orientação da professora Joice Souza Garcia.